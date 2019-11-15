підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
  • Новини
  • Події
  • Львівська область має намір запустити опалювальний сезон у Новояворівську до 18 листопада, терміни у Новому Роздолі невідомі
15 листопада 2019, пʼятниця, 21:37 11
Події 2019-11-15T21:39:31+02:00
Українські Новини
Львівська область має намір запустити опалювальний сезон у Новояворівську до 18 листопада, терміни у Новому Ро

Львівська область має намір запустити опалювальний сезон у Новояворівську до 18 листопада, терміни у Новому Роздолі невідомі

Опалювальний сезон, Новояворівськ, Нови Розділ

Львівська область має намір запустити опалювальний сезон у Новояворівську до 18 листопада, терміни старту опалювального сезону в Новому Роздолі невідомі. Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Тепло в Новояворівську можуть запустити вже на вихідних", - цитуються в повідомленні слова голови Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського.

За його словами, 16-17 листопада надійдуть кошти на виплату заробітної плати працівникам ТЕЦ в Новояворівську.

"У Новому Роздолі ситуація складніша через прориви в комунікаціях мережі поки не готові до запуску", - сказано в повідомленні.

Львівська обладміністрація не уточнює терміни старту опалювального сезону в місті.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів розраховує на початок опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську (обидва - Львівська область) 17-18 листопада.

Кабінет Міністрів україни зобов'язав Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" забезпечити стабільне газопостачання мешканців міст Новояворівськ та Новий Роздол Львівської області в опалювальному сезоні 2019/2020 років.

Львівська обласна державна адміністрація 31 жовтня вирішила додатково виділити 2,7 млн гривень на недопущення зриву опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську.

У серпні 2018 року суд заарештував і передав Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, ТЕЦ "Новояворівськ" і "Новий Розділ" у Львівській області.

Директор НАБУ Артем Ситник зазначив, що майно заарештовано в рамках розслідування факту присвоєння 1,4 млрд гривень при поставках газу на зазначені ТЕЦ підприємствами, підконтрольними на той час депутатам Верховної Ради Богдану і Ярославу Дубневичам (фракція "Блок Петра Порошенко").

В 2017 року Солом'янський районний суд Києва дозволив НАБУ вилучити документи Національній комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг по справі науково-виробничого підприємства "Енергія-Новояворівськ" (Львівська область).

Більше новин про: Опалювальний сезон Новояворівськ Нови Розділ

Архів
Новини
Дмитро Святаш. Фото: capital.ua
НАБУ оголосило колишнього народного депутата Дмитра Святаша в розшук 22:37
Поїзд під Києвом збив 18-річну дівчину, вона не почула його через навушники 22:21
Штраф за перевезення дітей без автокрісла введено: Зеленський підписав закон 22:00
В Україні хочуть заборонити ментолові та інші ароматичні добавки для сигарет 21:56
Коментатори записи повідомляють, що це може бути оцелот або сервал. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
У Києві чоловік вигулював леопарда на повідку 21:40
більше новин
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Прикре самогубство: експерт озвучив наслідки обвалу ціни на енергоринку 14:26
В Україні перевидали Реймське Євангеліє з бібліотеки Ярослава Мудрого 15:40
Імпорт електроенергії з Росії завдає збитки українським енергокомпаніям, - ЗМІ 13:13
Українська аграрна конфедерація просить Зеленського не нищити аграрний бізнес Бахматюка 14:29
більше новин
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Імпорт електроенергії з Росії завдає збитки українським енергокомпаніям, - ЗМІ 13:13
Скандал у "Слузі народу": Скороход і Полякова виключили з фракції 10:50
В Україні дозволять рекламодавцям порівнювати товари з конкурентами 23:10
Законопроект про право народу на законодавчу ініціативу визнано конституційним 19:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok