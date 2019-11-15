Львівська область має намір запустити опалювальний сезон у Новояворівську до 18 листопада, терміни у Новому Роздолі невідомі

Львівська область має намір запустити опалювальний сезон у Новояворівську до 18 листопада, терміни у Новому Ро

Львівська область має намір запустити опалювальний сезон у Новояворівську до 18 листопада, терміни старту опалювального сезону в Новому Роздолі невідомі. Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Тепло в Новояворівську можуть запустити вже на вихідних", - цитуються в повідомленні слова голови Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського.

За його словами, 16-17 листопада надійдуть кошти на виплату заробітної плати працівникам ТЕЦ в Новояворівську.

"У Новому Роздолі ситуація складніша через прориви в комунікаціях мережі поки не готові до запуску", - сказано в повідомленні.

Львівська обладміністрація не уточнює терміни старту опалювального сезону в місті.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів розраховує на початок опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську (обидва - Львівська область) 17-18 листопада.

Кабінет Міністрів україни зобов'язав Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" забезпечити стабільне газопостачання мешканців міст Новояворівськ та Новий Роздол Львівської області в опалювальному сезоні 2019/2020 років.

Львівська обласна державна адміністрація 31 жовтня вирішила додатково виділити 2,7 млн гривень на недопущення зриву опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську.

У серпні 2018 року суд заарештував і передав Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, ТЕЦ "Новояворівськ" і "Новий Розділ" у Львівській області.

Директор НАБУ Артем Ситник зазначив, що майно заарештовано в рамках розслідування факту присвоєння 1,4 млрд гривень при поставках газу на зазначені ТЕЦ підприємствами, підконтрольними на той час депутатам Верховної Ради Богдану і Ярославу Дубневичам (фракція "Блок Петра Порошенко").

В 2017 року Солом'янський районний суд Києва дозволив НАБУ вилучити документи Національній комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг по справі науково-виробничого підприємства "Енергія-Новояворівськ" (Львівська область).