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15 листопада 2019, пʼятниця, 21:33 12
Події 2019-11-15T23:00:03+02:00
Українські Новини
Поліція виявила і передала Луцьку скульптуру символу міста – кликуна

Поліція виявила і передала Луцьку скульптуру символу міста – кликуна

крадіжка Кликуна

Поліція виявила і передала Луцьку скульптуру одного із символів міста – кликуна. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Волинській області, передають Українські Новини.

"Сьогодні керівник Головного управління Нацполиции у Волинській області Петро Шпига передав начальнику управління туризму та промоції міста Луцької міськради Катерині Телипской скульптуру кликуна, яку зловмисник викрав минулого тижня з сонячних годин на Театральній площі міста", - йдеться в повідомленні.

Досудовим слідством у справі встановлено, що крадіжку одного з символів Луцька скоїв 21-річний житель обласного центру.

Співробітники Луцького відділу поліції вилучили у нього скульптуру кликуна.

Постать не зазнала пошкоджень.

"Завдяки професійним та злагодженим діям працівників Луцького відділу поліції цей злочин розкрито. Особа зловмисника встановлена. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Після завершення розслідування суд визначить правопорушнику міру покарання", - сказано в повідомленні.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, невідомі 7 листопада в центрі Луцька вкрали скульптуру одного із символів міста – кликуна.

Кликун - один з головних стародавніх символів Луцька.

В епоху Середньовіччя кликун повідомляв населенню найрізноманітнішу інформацію: від вшанування полководців до виклику громадян до суду.

У Луцьку ж кликуни, крім того, стояли на нічній варті в замку і постійно перегукувалися, а в разі пожежі або нападу ворогів били тривогу.

Саме цей ритуал зумовив появу місцевого назви - кликун.

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