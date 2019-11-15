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15 листопада 2019, пʼятниця, 20:35 7
Події 2019-11-15T20:46:42+02:00
Українські Новини
Водій трамвая на швидкості протаранила аварійку в Одесі

Водій трамвая на швидкості протаранила аварійку в Одесі

Трамвай, ДТП з трамваєм, ДТП в Одесі, аварійна служба
Трамвай врізався в аварійну службу в Одесі. Фото: Олексій Барановський
Трамвай врізався в аварійну службу в Одесі. Фото: Олексій Барановський

У п'ятницю, 15 листопада, в Одесі сталася ДТП за участю трамвая №7 та автомобіля аварійної служби, повідомляє "Пушкінська" з посиланням на прес-службу Одеської мерії.

Аварія трапилася на вулиці Чорноморського козацтва. На місці аварії члени комісії з'ясували, що водій трамвая не вибрала правильну швидкість під час проходження кривої. Вона спробувала екстрено загальмувати, але через ковзання не змогла уникнути зіткнення з машиною бригади аварійної служби КП "Одесміськелектротранс".

"Постраждалих немає. Водій трамвая відсторонена від виконання обов'язків, її чекають дисциплінарні санкції", - повідомили в муніципалітеті.

Трамвай врізався в аварійну службу в Одесі. Фото: Олексій БарановськийТрамвай врізався в аварійну службу в Одесі. Фото: Олексій Барановський

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