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15 листопада 2019, пʼятниця, 16:08 139
Верховна Рада і партії 2019-11-15T17:30:03+02:00
Українські Новини
Кличко офіційно перейшов в опозицію до нової влади та киян, – нардеп Ткаченко

Кличко офіційно перейшов в опозицію до нової влади та киян, – нардеп Ткаченко

Віталій Кличко, Мер Києва, Верховна Рада України, Слуга народу, Олександр Ткаченко
Олександр Ткаченко. Фото: Facebook\Олександр Ткаченко
Олександр Ткаченко. Фото: Facebook\Олександр Ткаченко

Депутат Верховної Ради України від фракції “Слуга народу” та голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що організувавши голосування столичних депутатів проти створення в Україні вільного ринку землі, мер Києва Віталій Кличко офіційно заявив про свою опозиційність до нової влади і остаточно втратив довіру киян.

Про це народний депутат повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Кличко заявив про свою опозиційність до нової влади та вибору переважної більшості українців і киян. На засіданні Київради з його подачі, з другої спроби таки було проголосовано за звернення столичних депутатів до президента, ВРУ і Кабміну з вимогою зупинити створення вільного ринку землі в Україні. Усе, задля чого працював новий Парламент, цей мер поставив під сумнів, навіть не розбираючись. З одного боку, він говорить про дружбу з чинною владою – Урядом, депутатами ВР, президентом. Коли йому особисто це вигідно. З іншого – одразу ж робить підніжку, коли думає, що це на його користь, як він думає – власних рейтингів", – заявив політик.

Ткаченко також звернувся до депутатів Київради, які відмовилися голосувати за вищевказане звернення, і подякував їм.

"Радий, що не всі депутати Київради піддалися на цю провокацію. Хочу особисто подякувати представникам депутатської групи "Київська команда" та МФО (межфракційного об'єднання) "Новий Київ", які відмовилися брати участь у цьому фарсі", – написав Ткаченко.

Депутат зауважив, що поки що Рада проголосувала за законопроект №2178-10, що передбачає скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення, лише у першому читанні. А це означає, що до другого читання документ ще може зазнати змін – він підлягає доопрацюванню. Політик також додав, що Україна йшла до створення вільного ринку землі впродовж багатьох років, тому зараз важливо працювати ефективно, щоб завершити цей процес. 

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