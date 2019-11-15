Навчальна платформа "Екошкола" від АТ "Фармак" ввійшла в активну фазу

15 листопада навчальна платформа "Екошкола" від великого виробника лікарських засобів компанії "Фармак" (Київ) ввійшла в активну фазу.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Більш ніж 100 зареєстрованих школярів почнуть навчання, приєднатися до них можуть усі охочі учні. Під час "Екошколи" школярі здобудуть сучасні знання на теми енергоощадження, змін клімату, біорізноманіття, зв’язків у природі, граючи в настільні та рухливі екоігри. Також вони вивчать основи проектного менеджменту та розроблять екопроекти для своїх шкіл. Всеукраїнська загальнонаціональна екологічна платформа "Екошкола" приймає заявки за адресою ecoschool.com.ua. Кожен школяр 6–11 класу може зареєструватися на платформі дистанційного навчання та пройти навчання в "Екошколі"", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, заняття будуть проходити дистанційно, учні матимуть змогу пройти 12 лекційних занять, скласти контрольні тести та надіслати нам домашні завдання.

Також упродовж навчального року будуть організовані цікаві вебінари за участю найкращих експертів з екології України.

"Під час "Екошколи" школярі здобудуть сучасні знання на теми енергоощадження, змін клімату, біорізноманіття, зв’язків у природі, граючи в настільні та рухливі екоігри. Також вони вивчать основи проектного менеджменту та розроблять екопроекти для своїх шкіл. Щоб доєднатися до проекту, необхідно подати індивідуальну заявку на участь, а згодом і за бажанням сформувати команду активістів школи, особисто пройти всі етапи навчання, виконати командні домашні завдання й подати на конкурс екологічний проект. Переможці візьмуть участь у першому екофестивалі, який відбудеться у квітні 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Мета проекту "Екошкола" – об’єднати та створити екологічний актив молодіжної спільноти, популяризувати екологічний спосіб життя серед молоді й підвищити культуру ресурсо- та енергозбереження.

Згідно з повідомленням, три найкращі екопроекти від шкіл отримають фінансову підтримку на реалізацію від "Фармак", при цьому усі учасники отримають подарунки та сертифікати від організаторів.

"”Фармак” реалізує проект “Екошкола” вже два роки поспіль. За цей час він показав свою ефективність. Більш ніж 200 учнів із Києва та Шостки пройшли навчання та змінили своє ставлення до довкілля. Вони стали амбасадорами екологічної культури в Україні. Сьогодні ми хочемо дати таку можливість усім школярам України. Тому “Екошкола” переходить в онлайн. Кожен зможе здобути знання щодо нинішнього стану екології та способів, як зробити кращим своє життя, свою школу, місто, Україну. Увесь світ уже переходить на зелений бік, впроваджуючи енергоощадні технології, відмовляючись від пластику, використовуючи альтернативні види енергії. “Фармак” як європейська компанія також дотримується принципів сталого розвитку. Ми робимо ефективні лікарські засоби доступними кожному. Ми дбаємо про зменшення впливу на довкілля в себе на виробництві та опікуємося покращенням стану екології в Україні", – підкреслила керівник департаменту зовнішніх комунікацій АТ "Фармак" Олена Зубарєва.

Пілот проекту "Екошкола" було успішно реалізовано в Шостці, де розташований департамент із виробництва АФІ АТ "Фармак". Його учасниками стали 9 шкіл міста. У межах проекту учні 8–11 класів пройшли освітній курс, який тривав 8 місяців, із глобальних теоретичних екологічних питань і навчилися застосовувати здобуті знання на практиці.

У 2019 році "Фармак" розширив межі екологічного проекту "Екошкола" та залучив до нього 10 шкіл Києва.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

У 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.