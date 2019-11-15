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15 листопада 2019, пʼятниця, 15:31 160
Інтернет і IT 2019-11-15T16:45:03+02:00
Українські Новини
Немає юридично обгрунтованих причин для реприватизації "Укртелекому", – ЗМІ

Немає юридично обгрунтованих причин для реприватизації "Укртелекому", – ЗМІ

Укртелеком, Реприватизація
Укртелеком. Фото: new.ukrtelecom.ua
Укртелеком. Фото: new.ukrtelecom.ua

Юридичні підстави для реприватизації "Укртелекому" відсутні. Про це йдеться в матеріалі інтернет-видання "Главком" "Приватизація на французький манер".

Видання нагадало, що формальним приводом для позову з боку Фонду державного майна (ФДМ) України щодо розірвання договору купівлі-продажу акцій "Укртелекому" стали претензії щодо двох інвестиційних зобов'язань з понад 50-ти, які брав на себе покупець підприємства, я які, за версією ФДМ, залишилися нібито невиконаними. Йдеться про створення і передачу державі виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення та інвестування в підприємство 450 млн доларів.

Проте, як зазначив "Главком", з претензіями ФМД категорично не погоджується нинішній власник "Укртелекому". На його думку, зобов’язання виконані в повній мірі, а по рівню інвестування коштів в розвиток підприємства – навіть перевиконані.

"Він стверджує, що горезвісної мережею фактично давно користуються держструктури. А на розвиток підприємства за ці роки витрачено набагато більше, ніж 450 млн доларів, що і дозволило йому вже через пару років після приватизації перетворитися зі збиткового на таке, що  стабільно розвивається", - йдеться в матеріалі.

На думку опитаних виданням аналітиків, юридичних підстав для реприватизації "Укртелекому" немає, і, вочевидь, наміри ФДМ повернути компанію в держвласність зумовлені іншими причинами.

"Оскільки фінансові результати "Укртелекому" явно показують позитивну динаміку його розвитку, незважаючи на складну економічну ситуацію в країні і загальносвітову тенденцію падіння фіксованої телефонії (її поступово заміщають нові сучасні технології), намір ФДМ повернути підприємство в державну власність виглядають, як мінімум, дивно. Тому судові тяжби навколо можливої реприватизації "Укртелекому" аналітики готові пояснювати іншими, ніж юридичні або економічні, реальними причинами", - наголошується в матеріалі.

Нагадаємо, раніше політолог Костянтин Бондаренко висловив думку, що реприватизація підірве довіру іноземних інвесторів до України і стане сигналом непрогнозованості правил гри в країні.

А економіст Андрій Новак підкреслив відсутність на сьогодні підстав для впровадження механізму реприватизації в Україні. На його думку, реприватизація стане сигналом світу, що наша країна так і не стала цивілізованою державою.

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