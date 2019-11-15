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15 листопада 2019, пʼятниця, 14:52 12
Силові структури 2019-11-15T15:00:52+02:00
Українські Новини
Житель Львівської області найняв кілера для вбивства адвоката

Житель Львівської області найняв кілера для вбивства адвоката

Кілер, замовне вбивство, інсценування вбивства
Розкриття замовного вбивства. Фото: Нацполіція
Розкриття замовного вбивства. Фото: Нацполіція

Національна поліція відвернула замовне вбивство адвоката в Київській області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіції, передають Українські Новини.

Зокрема, вказується, що житель Львівської області найняв кілера для вбивства керівника адвокатського бюро.

Правоохоронці інсценували вбивство - і врятували життя людини.

В результаті спецоперації оперативники департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції і його територіального підрозділу у Львівській області, слідчі поліції спільно з департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції і прокуратурою Львівської області затримали організатора особливо тяжкого злочину.

Встановлено, що на початку жовтня правоохоронці отримали інформацію про підготовку замовного вбивства і пошуку кілера для ліквідації жертви.

Під час її відпрацювання правоохоронці встановили особи майбутньої жертви, організатора злочину і самого виконавця.

Організатором виявився житель Львівської області. З корисливих мотивів він підшукав виконавця злочину і пообіцяв заплатити за вбивство керівника адвокатського бюро 7 тис. доларів. Смерть адвоката дала б фігуранту можливість заволодіти його майном.

Операція для відвернення вбивства на замовлення і затримання його організатора проходила під контролем правоохоронців - від початку проведення переговорів між організатором і виконавцем щодо вбивства до затримання фігурантів.

Правоохоронці задокументували факт передачі частини коштів, а саме 1,2 тис. доларів на так звані поточні витрати і придбання зброї.

Під час передачі грошей організатор надав кілеру фото і необхідні дані про потенційну жертву. Крім того, встановлено, що організатор вбивства має дружні стосунки з колишньою дружиною потерпілого.

Її причетність до злочину буде перевірятися в рамках досудового розслідування. 13 листопада правоохоронці провели інсценування вбивства. Організатор отримав фото з "місця вбивства" як доказ виконаного замовлення.

14 листопада його затримали під час передачі виконавцю частини від обіцяної винагороди - 49 тис. гривень.

Фігуранти затримані.

Розслідуються кримінальне провадження за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, у Запоріжжі ревнивець "замовив" кілеру коханця своєю колишньою.

Раніше в Одесі затримали кілера, полягав у злочинному угрупованні.

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