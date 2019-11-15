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15 листопада 2019, пʼятниця, 14:35 370 Інфографіка
Податки 2019-11-15T15:15:02+02:00
Українські Новини
Ефективна боротьба зі схемами: ДПС оприлюднила вражаючі цифри

Ефективна боротьба зі схемами: ДПС оприлюднила вражаючі цифри

ПДВ, Сергій Верланов, Державна податкова служба України

За серпень-жовтень 2019 року темпи росту нарахувань податку на додану вартість зросли на 20,3% у той час, як база оподаткування – лише на 5,3%. При цьому темпи росту сплати внутрішнього ПДВ за серпень-жовтень випереджають вдвічі темпи зростання сплати, які були досягнуті за січень-липень (21,2 % проти 10,5 %), коли новостворена ДПС на чолі з Сергієм Верлановим ще не розпочала свою роботу. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Як наслідок, індикативні показники з ПДВ (за мінусом відшкодування) з серпня, коли на новостворену ДПС було покладено функцію адміністрування податків, виконуються у повному обсязі. Більше того, спостерігається перевиконання індикативу чистого сальдо ПДВ за серпень-жовтень на 6,5%.

Крім того, у ДПС відзначили стабілізацію ритмічності та повноти відшкодування ПДВ, що вперше не використовується з метою "штучного" досягнення індикативних показників бюджетних надходжень.

Так, якщо в серпні-жовтні 2018 року середньомісячна сума заявок на відшкодування становила 13,3 млрд грн, а середньомісячна сума відшкодування 10,9 млрд грн, то за аналогічний період 2019 року такі показники становили 13,5 та 12,3 млрд грн відповідно.

Також у податковій наголосили, що моніторинг податкових накладних – інструмент у боротьбі з фіктивним податковим кредитом – значно підвищив свою продуктивність та фіскальне значення.

Зокрема, станом на 1 листопада ДПС не отримала жодного повідомлення від платників податків на розблокування 335 726 податкових накладних на загальну суму близько 7,7 млрд грн. 

Це свідчить про те, що в Україні вперше блокуються, насамперед, накладні компаній, причетних до мінімізаційних схем, тоді як підприємства реального сектору отримують відшкодування безперешкодно.

Нагадаємо, раніше виробники та експортери олії відзначили ритмічність відшкодування ПДВ в Україні.

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