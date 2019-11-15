Голова Миколаївської ОДА Стадник дискредитує Зеленського, – "Наш край"

Політична партія "Наш край" не дозволить новому голові Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА) Олександр Стаднику чинити тиск на депутатів обласної ради.

Про це йдеться в сьогоднішній заяві Миколаївської обласної організації партії, що опублікована на офіційному веб-сайті облорганізації.

У заяві йдеться, що намагаючись встановити контроль, новий керівник області вдався до випробуваних ще попередньою владою методів – до спроб залякати і "зламати об коліно" депутатів.

"Нова влада – старі методи! "Варяги" погано знають наш край: переломити депутатів облради не вийде. "Наш край" не дозволить тиснути на депутатів Миколаївської облради", – заявили в партії.

Автори заяви повідомили, що підприємство депутата Миколаївської обласної ради від партії "Наш край" Тахира Садридинова "С-Росток" піддалося тиску з боку контролюючих та правоохоронних органів.

"За відсутності засновника та директора, група посадових осіб у складі представників Держпраці, міграційної служби та відділу з протидії торгівлі людьми Нацполіціі зробила спробу провести огляд документів підприємства. При цьому лише представники Держпраці надали документи про перевірку нелегального працевлаштування", – поінформували у партії.

"Наш край" пов'язує цей інцидент зі спробою нещодавно призначеного голови Миколаївської обладміністрації Олександра Стадника встановити контроль над облрадою.

"Президент України обіцяв нову якість політики, тепер ми бачимо цю якість. Такими діями Олександр Стадник дискредитує всю нову владу та за її реакцією на цей інцидент буде видно – це самодіяльність нового голови ОДА чи це така політика нової влади загалом", – наголосили у партії.

"На сьогодні фракція партії "Наш край" в облраді є центром формування нової більшості, яка працюватиме в інтересах рідного краю, а не "варягів". Тахір Садрідінов, як представник фракції, є одним з кандидатів на керівну посаду в облраді", – підсумували автори заяви.

Як відомо, Олександр Стадник призначений головою Миколаївської обласної державної адміністрації 18 вересня. Тривалий час до цього Стадник працював на різних посадах у структурах Міндоходов та Державної фіскальної служби в Києві.