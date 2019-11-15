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15 листопада 2019, пʼятниця, 12:33 38
Зовнішня політика 2019-11-15T12:45:12+02:00
Українські Новини
Переможниці "Міс Україна Всесвіт" США відмовили у візі для участі в конкурсі "Міс Всесвіт"

Переможниці "Міс Україна Всесвіт" США відмовили у візі для участі в конкурсі "Міс Всесвіт"

Міс Всесвіт, Анастасія Субота, Міс Україна Всесвіт, віза в США
Анастасія Субота. Фото: facebook.com/anna.filimonova
Анастасія Субота. Фото: facebook.com/anna.filimonova

Переможниці конкурсу "Міс Україна Всесвіт"-2019 Анастасії Субботі відмовили в отриманні візи в США для участі в конкурсі "Міс Всесвіт".

Про це йдеться в повідомленні організатора українського конкурсу Анна Філімонова на її сторінці в Facebook.

"Сьогодні переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт"-2019 Анастасія Суббота, яка повинна була представити Україну на престижному міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт" 8 грудня в Атланті (США), отримала відмову в отриманні американської візи. Щоб участь України в світовому конкурсі все ж відбулася, я змушена звернутися з відкритим листом до Посольства США (U.S. Embassy Kyiv Ukraine )", - написала вона.

Зі слів Філімонової, всі попередні 13 учасниць конкурсу "Міс Всесвіт" були чудово підготовлені, з гідною репутацією, в різні роки здобували титули 1-ї, 2-ї, 3-ї Віце-Міс Всесвіт і входили до Топ 10, 15, 20 учасниць змагань. Вони ніколи не мали жодних проблем з порушенням дисципліни, а тим паче законів, в тому числі на території США.

Як повідомляли Українські Новини, раніше США відмовили у візі голові КС Шевчуку через скасування статті про незаконне збагачення.

Також у МЗС України розповіли, як тепер отримувати візу в США.

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