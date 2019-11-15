Бойко хоче дати по 1 га землі кожному українцю, хто раніше не отримував земельний пай

Таємне прийняття земельної реформи без урахування інтересів мільйонів людей несе ризики соціальних потрясінь. Про це в ефірі програми "Право на владу" у четвер,14 листопада, заявив Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко, інформує офіційний портал політсили.

"У нас 6 мільйонів отримали паї. А 10 млн га землі нерозпайовані, і майже 10 млн людей не отримали ці паї. Вони дивляться на тих, хто отримав і має можливість продати ці паї, і кажуть: а ми чим гірші?" - сказав Юрій Бойко.

Він навів приклад зі своєї розмови з жителями села.

"У селі до мене підходили лікарі і вчителі й запитували: а чим я відрізняюсь від працівника радгоспу чи колгоспу, чому їм дали, а мені не дали? Така ж ситуація і в містах. Тому у проголосованому монобільшістю законопроекті №2178-10 закладено розкол суспільства. Це колосальна політична провокація, адже люди, які можуть продати землю, стануть ворогами тих, у кого цієї землі немає. Нерозуміння цього закону і невдоволення людей показує і соціологія. Тому перш за все треба провести розпаювання 10 млн га державної землі", - підкреслив опозиційний політик.

Також Юрій Бойко розповів про головну проблему фермерів, у яких є земля.

"60% з них мають від 1 до 10 тис. гектарів. І вони вже порахували, що, коли буде ринок землі у запропонованому зараз вигляді, вони зможуть викупити тільки третину за власні кошти. Вони не мають великих грошей, які є у компаній, що пролобіювали цей законопроект під керівництвом структур Сороса і транснаціональних корпорацій", - пояснив народний депутат.

Юрій Бойко додав, що майже всі фракції, крім "Слуги народу", були проти відкриття ринку землі.

"Комітет таємно збирався для розгляду, і все це нагадувало якусь детективну історію. Тому всі встали на диби, адже зрозуміли, що за цим криється великий обман. За Конституцією, кожна людина має право на земельний наділ. І завтра суди будуть завалені позовами, причому люди будуть праві. Без юридичних гарантій, без врегулювання всіх проблемних питань, нашвидкуруч і таємно таку важливу реформу, як земельна, проводити не можна - це прямий шлях до соціальних потрясінь", - застеріг Співголова фракції опозиціонерів.