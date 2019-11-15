Невідомий повідомив про мінування всіх шкіл, дитсадків, банків і церков у Львові

Невідомий повідомив про мінування всіх шкіл, дитячих садків, відділень банків, церков та інших культових споруд у Львові. Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

Також він повідомив про мінування 25 житлових будинків, 9 готелів, 11 лікарень і 11 торгово-розважальних центрів.

Повідомлення надійшло 14 листопада на електронну пошту поліції.

При цьому невідомий не висував жодних вимог.

Проводяться заходи щодо пошуку абонента.

Також проводився моніторинг ситуації, на кілька об'єктів виїжджали вибухотехніки.

Вибухівки не виявлено.

За даними Українських Новин, це одне з наймасштабніших повідомлень про замінування у Львові, йшлося про майже 1 тис. об'єктів.

Як повідомляли "Українські Новини", у липні невідомий повідомив про мінування всіх лікарень, пологових будинків, дитячих садів, торгових центрів, готелів і церков у Львові.