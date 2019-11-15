Рябошапка зупинив підозри Порошенку за вже завершеними розслідуваннями

Розслідування за фактом можливих правопорушень екс-президентом України Петром Порошенком знаходяться на різній стадії розглядів. Про таке можна зробити висновок з інтерв'ю Генерального прокурора України Руслана Рябошапки телеканалу "Настоящее время".

Зокрема, Рябошапка зазначив, що очевидно, що більшість цих проваджень були відкриті за зверненням юриста Андрія Портнова. Генеральний прокурор вказав, що якщо ГБР бачить можливі ознаки злочину, вони не можуть не відкрити провадження і не розслідувати його.

Генпрокурор уточнив, що деякі розслідування вже завершені і готові проекти підозр.

"Але поки на цій стадії вони зупинені. Інші тривають. У нас в прокуратурі є власні розслідування, пов'язані з колишнім президентом України. І вони відкриті не за зверненням Портнова. За нашими власними матеріалами", - зазначив Руслан Рябошапка

При цьому Генпрокурор підкреслив, що не хотів би зараз говорити, які саме справи перебувають у провадженні його відомства. Однак додав, що вони пов'язані зі зловживанням владою і службовим становищем колишнім президентом.