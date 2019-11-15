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15 листопада 2019, пʼятниця, 11:24 16
Кабмін 2019-11-15T13:15:02+02:00
Українські Новини
Корупція там дика. Ми будемо приймати кадрові рішення найближчим часом, - Гончарук про "Укрзалізницю"

Корупція там дика. Ми будемо приймати кадрові рішення найближчим часом, - Гончарук про "Укрзалізницю"

Укрзалізниця, Корупція, Євген Кравцов, Олексій Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що корупція в акціонерному товаристві "Укрзалізниця" "дика" і потрібно приймати кадрові рішення, щоб зупинити цей процес.

Про це Гончарук сказав в ефірі телеканалу "1+1", коментуючи мітинги залізничників, передають Українські Новини.

"На плакатах були перераховані окремі керівники "Укразалізниці" і головна претензія до них, що корупція в "Укрзалізниці", на жаль, триває. Вона там дика, крадуть майже на всьому і кінця-краю цьому не видно. Ми будемо приймати з цього приводу кадрові рішення найближчим часом", - сказав він.

За словами Гончарука, люди протестують, в першу чергу, проти корупції.

Також вони стурбовані тим, що можуть втратити роботу.

На думку прем'єра, ця проблема виникла через неефективну роботу менеджменту "Укразалізниці" і, як наслідок, збитковість компанії.

Як повідомляли Українські Новини, 10 січня 2019 року Кабінет Міністрів призначив Євгена Кравцова на посаду голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Раніше, в. о. голови "Укрзалізниці" Кравцов отримував 920 тис. грн на місяць, а співробітник, який вів Facebook "Укрзалізниці", заробляв 117 тис. грн на місяць.

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