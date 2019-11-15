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  • Легалізація грального бізнесу в такому вигляді не принесе податків, - Галицький
15 листопада 2019, пʼятниця, 09:59 364
Політика 2019-11-15T11:00:03+02:00
Українські Новини
Легалізація грального бізнесу в такому вигляді не принесе податків, - Галицький

Легалізація грального бізнесу в такому вигляді не принесе податків, - Галицький

азартні ігри, Ігорний бізнес

До парламенту було подано ряд законопроектів, в тому числі один основний №2285 про легалізацію азартних ігор, і сім альтернативних з деякими відмінностями. Законопроект 2285-1, поданий народним депутатом з фракції "Слуга народу" Олегом Марусяком, на думку адвоката та експерта Ігора Галицького, "відзначився особливими Прикінцевими та перехідними положеннями", які мають всі шанси паралізувати діяльність лотерейного ринку в Україні, а також перекрити надходження податків до бюджету.

Про це Галицький заявив в своїй статті "Легалізація азартних ігор: всі незаконні заклади залишаються працювати".

"Спроби винайти ускладнений перехідний механізм - не найкращий варіант. Якщо він буде застосований, то трагічні наслідки очевидні: продаж числових лотерей припиниться, податки перестануть надходити до державного бюджету, а у мільйонів гравців буде вкрадена мрія, надія і шанс розбагатіти, провести цікаво час, отримати задоволення від гри", - заявив Галицький.

Експерт також упевнений, що "якщо автор законопроекту думає, що після заборони лотерей, йому вдасться вирішити всі проблеми і створити новий чистий світ, він помиляється".

Експерт вказує на те, що, опинившись формально поза законом, як це фактично передбачає проект закону Марусяка, розповсюджувачі лотерей і ті, хто під них маскується, не підуть з вулиць міст, а залишаться на своїх місцях, можливо, змінять вивіски, перефарбують вікна з фасадами в інший колір - і продовжать свою роботу "в тіні", поза контролем з боку держави.

"За таких обставин рівень ігрової залежності та злочинності зросте, а держава не тільки позбавить себе можливості поповнювати бюджети, фінансувати спорт і культуру, а й отримає сплеск тіньового грального бізнесу і лудоманії, який буде поширюватися в суспільстві", - упевнений експерт.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський і партія "Слуга народу" обіцяли легалізувати гральний бізнес і за його рахунок поповнювати бюджет, а також залучити іноземних інвесторів.

60% громадян України виступають категорично проти легалізації азартних ігор.

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