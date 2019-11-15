"Фармак" провів телеміст про вплив пробіотиків на здоров'я людини

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) у Львові провела телеміст про вплив пробіотиків на здоров'я людини, який транслювали для лікарів в найбільших містах України. Про це йдеться в сюжеті телеканалу 24 Конференцію організували в рамках програми "Рівень", вона зібрала близько тисячі лікарів різних спеціалізацій зі Львова, Дніпра, Харкова, Одеси і Києва. На конференції говорили про сучасний погляд на мікробіом і роль пробіотиків у профілактиці найбільш поширених захворювань. "Дуже довго мікробіом був недооцінений. Тобто як мікроорганізми, що живуть у нас, впливають на наше здоров'я. Сучасні тенденції в медицині різноманітні, українським лікарям треба бути в тренді", – розповіла керівник відділу маркетингу безрецептурних препаратів компанії "Фармак" Тетяна Дзюба. На конференції виступив голова медичного департаменту компанії "Protexin Human Healthcare" Ештон Харпер, який приїхав до Львова з Великобританії. "Я приїхав сьогодні, аби розповісти про вроджений синдром подразненої товстої кишки, мігрені та інфекції сечовивідних шляхів. Це три дуже пов'язані стани, що впливають у багатьох випадках на людське населення в міжнародних масштабах", -- розповів він. "Фармак" є єдиним постачальником симбиотика "Лактіалє" від компанії "Protexin". Цей засіб містить комплекс корисної мікрофлори з семи корисних бактерій для організму людини. Проект "Рівень" компанія "Фармак" реалізує з 2010 року. Головна мета програми – підтримувати високий рівень знань, безперервно вдосконалювати і якісно підвищувати професіоналізм українських лікарів і рівень вітчизняної медицини, спираючись на світовий досвід і сучасні тенденції та практики у сфері надання медичних послуг. Тільки за 2018 рік, в рамках програми "Рівень", навчання пройшли понад 4000 фахівців з усієї України. Як повідомляли Українські Новини, продукція компанії "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє. На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP. 14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом. З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.