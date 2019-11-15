"Фармак" провів телеміст про вплив пробіотиків на здоров'я людини

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) у Львові провела телеміст про вплив пробіотиків на здоров'я людини, який транслювали для лікарів в найбільших містах України.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу 24

Конференцію організували в рамках програми "Рівень", вона зібрала близько тисячі лікарів різних спеціалізацій зі Львова, Дніпра, Харкова, Одеси і Києва.

На конференції говорили про сучасний погляд на мікробіом і роль пробіотиків у профілактиці найбільш поширених захворювань.

"Дуже довго мікробіом був недооцінений. Тобто як мікроорганізми, що живуть у нас, впливають на наше здоров'я. Сучасні тенденції в медицині різноманітні, українським лікарям треба бути в тренді", – розповіла керівник відділу маркетингу безрецептурних препаратів компанії "Фармак" Тетяна Дзюба.

На конференції виступив голова медичного департаменту компанії "Protexin Human Healthcare" Ештон Харпер, який приїхав до Львова з Великобританії.

"Я приїхав сьогодні, аби розповісти про вроджений синдром подразненої товстої кишки, мігрені та інфекції сечовивідних шляхів. Це три дуже пов'язані стани, що впливають у багатьох випадках на людське населення в міжнародних масштабах", -- розповів він.

"Фармак" є єдиним постачальником симбиотика "Лактіалє" від компанії "Protexin". Цей засіб містить комплекс корисної мікрофлори з семи корисних бактерій для організму людини.

Проект "Рівень" компанія "Фармак" реалізує з 2010 року.

Головна мета програми – підтримувати високий рівень знань, безперервно вдосконалювати і якісно підвищувати професіоналізм українських лікарів і рівень вітчизняної медицини, спираючись на світовий досвід і сучасні тенденції та практики у сфері надання медичних послуг.

Тільки за 2018 рік, в рамках програми "Рівень", навчання пройшли понад 4000 фахівців з усієї України.

Як повідомляли Українські Новини, продукція компанії "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.