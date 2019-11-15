Ринок землі вигідний не тільки фермерам, але і хімпрому, - експерт

Ринок землі вигідний не тільки фермерам, а й хімпрому. Про це заявив політичний експерт Кирило Сазонов в інтерв'ю "Українському радіо", коментуючи прийняття Верховною Радою України в першому читанні законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

"Не хоче людина торгувати землею - нехай не продає. Хоче продавати - нехай продає. Це її право. Нас, як безземельних українців, яких більшість, цікавить як це позначиться на нас. Тут зовсім інший аспект, і ми маємо дивитися на те, що це дає іншим людям", - зазначив Сазонов.

На думку Сазонова, багатий селянин створює сприятливу ситуацію в інших галузях, зокрема - в машинобудуванні і хімпромі.

"Земля дорожчає. Дорожчає вартість її оренди, дорожчає вартість її продажу. Це означає, що селяни стають багатшими автоматично. Вони можуть брати кредити. Куди вони можуть витратити ці кредити? В першу чергу - на техніку. Тобто сільське господарство - це не тільки земля. Це ще й техніка, і добрива ", - заявив експерт.

Кирило Сазонов стверджує, що з введенням в Україні ринку землі необхідний і більш ретельний контроль за ситуацією на ринку мінеральних добрив. На думку експерта, необхідна жорстка протидія засиллю виробників добрив з РФ і підтримка національних виробників.

"Що стосується добрив, то з 1 липня ми заборонили імпорт російських добрив. Ожили наші ті заводи, які мертвими лежали вже кілька років. Це тисячі робочих місць в галузі. Знову ж - податки, внески в пенсійний фонд, зарплати, робочі місця. Одна працююча людина в хімпромі створює чотири робочих місця у суміжників", - стверджує Сазонов.

Експерт закликав уважно стежити за розслідуваннями, які сьогодні проводить МЕРТ і Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) щодо імпорту мінеральних добрив в Україні. Російські виробники, попри загороджувальні заходи Кабінету міністрів України, далі роблять спробу монополізувати поставки добрива на український ринок. При чому роблять вони це досить хитро: вони постачають в Україну добрива через інші країни.

"Зараз Росія активно лізе через Грузію, Сербію, Білорусь, Румунію зі своїми більш дешевими добривами, які має знову-таки завдяки дешевому газу, і намагається знову наш ринок монополізувати. Але Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі вже веде розслідування. Важливо за ним стежити, щоб вони не злили цю тему", - зазначив експерт.

"Введення таких обмежувальних заходів Міжвідомчою комісією - це не просто питання захисту українського хімпрому. Це питання надійності роботи всього сільського господарства і, якщо хочете, питання продовольчої безпеки України, - каже Олег Арестархов, директор з комунікацій Group DF (управляє компанії Дмитра Фірташа), - Аграрний сектор - це стратегічна галузь, яка дає значну частину ВВП країни і найголовніше забезпечує країну продуктами харчування. І не можна допустити, щоб український АПК в якийсь момент став повністю залежним від російських постачальників. Якщо постачання добрив зриваються або блокуються, це одразу впливає на врожай, на ціни на продукти. Тому поставки добрив повинні бути надійними, від цього залежить стабільність роботи с/г галузі. І повірте, якщо мита та обмеження зняти , то російські постачальники добрив дуже швидко стануть домінуючими постачальниками добрив в Україні, а український хімпром дуже швидко зупиниться. Більш того, при такому сценарії ви зможете поспостерігати, що таке "справжній ціновий диктат" зі сторони трьох російських виробників добрив на українському ринку".

Навіть сьогодні, використовуючи різні витончені схеми найбільші російські виробники - "Єврохім", "Акрон", "Фосагро" - продовжують безконтрольно ввозити в Україну свої добрива через фірми прокладки. При цьому маскуючи російські добрива, під добрива з інших країн, маніпулюючи митними кодами. Крім того, ні для кого не секрет, що компанії з РФ активно постачають добрива на окуповані території.

Нагадаємо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) проводить два спеціальних розслідування щодо імпорту добрив в Україну з метою виявлення незаконних поставок в Україну добрив російського походження через треті країни. Розслідування було порушено в серпні 2019 року на запит приватних і державних підприємств хімічної промисловості України, серед яких "Дніпроазот", Черкаський "Азот", "Рівнеазот" і Одеський припортовий завод.

Потужностей українських заводів більш ніж достатньо, щоб забезпечити потреби внутрішнього ринку України в азотних добривах. Складні добрива Україна готова забезпечити десь на 85%, решта експортуються.