Експерт запропонував використовувати букмекерів для розвитку національного футболу

На думку футбольного експерта і аналітика Дмитра Торнера, розвитку українського футболу можуть допомогти правильні кроки з боку влади в питанні легалізації букмекерських контор.

У всьому цивілізованому світі давно узаконені правила взаємодії букмекерських контор і фінансування ними спортивних напрямків, зокрема, футбольних.

Про це повідомляє інтернет-видання Forum.

"Ми звикли скаржитися на недофінансування нашого футболу. Про розвиток дитячо-юнацького футболу я взагалі мовчу. Він живий ще виключно завдяки грошам власників клубів, які мають футбольні академії. При цьому, ми чомусь купуємо якихось незрозумілих гравців в Латинській Америці пачками. Але ж при нормальному підході можна було б вирішити питання з фінансуванням футбольних академій і дитячих шкіл, як це прийнято в нормальних футбольних країнах", - вважає Торнер.

Експерт вважає, що створення адекватного ринку букмекерських послуг та регламентування чітко встановлених правил для операторів могли б стати виходом для вирішення ситуації з фінансуванням всіх складових українського футболу - від футбольних шкіл до професійних клубів.

"На сьогоднішній день у багатьох країнах існує порядок, згідно з яким букмекерські організації зобов'язані регулярно відраховувати гроші, щоб надати фінансову підтримку спорту. Загальна сума відрахувань розподіляється між професійним і дитячо-юнацькими видами спорту. І це досить значні суми", - вважає Дмитро Торнер.

За словами експерта, ті ж британські букмекери щорічно відраховують на підтримку спорту більше 130 млн фунтів стерлінгів. У багатьох країнах букмекери відраховують від 5 до 10 відсотків свого доходу на розвиток спорту. І чим вище сума доходу букмекера, тим більше сумарний розмір його річних відрахувань на підтримку спорту.

"Це найчастіше великі гроші, на які можна було б зробити багато. На жаль, в Україні немає закону, що зобов'язує букмекерські контори відраховувати на підтримку футболу певний відсоток від загального доходу. І це дуже погано", - вважає експерт.

За словами Дмитра Торнер, в Україні чомусь не розділяють гральний бізнес і букмекерські контори, і не роблять між ними різниці.

"У нас ці поняття не розділені, в тому числі і на законодавчому рівні. Адже це два види діяльності, спрямованості яких абсолютно протилежні за своїм змістом. Якщо в гральному бізнесі, який все ще заборонений в Україні, виграш клієнта залежить від сліпого випадку, то ставки на спорт або спортивні парі вимагають знань команд, гравців, їх можливостей, статистики, і т.п. Це інтелектуальна діяльність, і нагоді відведено там мало місця. І якщо букмекерські контори заробляють на тому ж футболі, то сам Бог велів їм вкладати в футбол - від цього тільки всі виграють", - вважає Дмитро Торнер.

За словами експерта, проблема полягає в тому, що обидві сфери згідно з українським законодавством вважаються "лотереєю" і дуже часто, через близькість до грального бізнесу букмекерські контори теж стають об'єктом "наїздів" з боку силовиків.

"В СБУ і МВС часто не розуміють різниці між, наприклад, "Парі Матч" і "УНЛ", - констатує Торнер.

Як вважає експерт, легалізація букмекерської діяльності може стати, як і прийнято в усьому світі, хорошою альтернативою державному фінансуванню спорту, і зокрема, футболу, і в змозі зробити його менш залежним від "донорства" з боку олігархів.