В Україні при прокаті документального фільму про Путіна замазали лице Міхалкова

В Україні при показі документальної картини "Свідки Путіна" прокатник замазав обличчя російського режисера Микити Міхалкова. Про це повідомляє "Бі-бі-сі" у четвер, 14 листопада.

Наголошується, що кінематографіст входить в список осіб, що загрожують національній безпеці країни. Режисер документального фільму про російського президента Володимира Путіна Віталій Манський підтвердив цю інформацію і додав, що йому шкода, що особа Михалкова було замазано. "На цьому обличчі є дуже важливий для фільму вираз очей, його реакції, його нещирість — не випадкові речі, і дуже працюють на драматургію картини", — сказав він.

Подію Манський назвав грою "всі розуміють людей щодо дотримання якихось мають малий сенс правил", а вимога замазувати зображення тих, хто загрожує національній безпеці України, — абсурдним і смішним. "Але маємо те, що маємо", — сказав режисер.

Як повідомляли Українські Новини, Басту, Мітю Фоміна, кінорежисера Міхалкова і провідного Шепелєва внесли у "чорний список" Мінкульту.

У вересні Служба безпеки України на три роки заборонила в'їзд на територію країни російському реперу.