В Ужгороді студентів, хворих на дифтерію, виписали з лікарні

В Ужгороді з лікарні виписали останніх двох студентів, госпіталізовані з дифтерією. Про це повідомила прес-секретар управління охорони здоров'я Закарпатської ОДА Олена Суханова в Facebook у четвер, 14 листопада.

"Двоє останніх студентів, які хворіли на дифтерію, вже виписані з обласної інфекційної лікарні. Всього в медичному закладі пройшли лікування 15 пацієнтів. В даний час всі вони здорові, кожному двічі зроблені контрольні посіви. Результати аналізу показали відсутність збудника дифтерії", - написала Суханова.

Жодного нового випадку хвороби в області не зафіксовано. З моменту виявлення першого хворого на дифтерію в Закарпатті прищепилися 63 тис. 233 особи (з них 15 тис. 646 - діти і 4 тис. 175 - студенти.)

У цілому по Україні, за оперативними даними Центру громадського здоров'я Моз України, станом на 13 листопада 2019 року встановлено 23 клінічних діагнозу "дифтерія".

За період 2010-2018 років було зареєстровано 56 хворих на дифтерію. Летальних випадків зареєстровано не було.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні можлива епідемія дифтерії, завждипро половина українців зробили щеплення.

З-за катастрофічного рівня вакцинації Україні загрожують страшні епідемії поліомієліту, кору та дифтерії.