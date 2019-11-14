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  • На Київщині забудовник ЖК "Чайка" шантажує мешканців відключенням тепла, - ЗМІ
14 листопада 2019, четвер, 19:57 335
Політика 2019-11-14T20:03:32+02:00
Українські Новини
На Київщині забудовник ЖК "Чайка" шантажує мешканців відключенням тепла, - ЗМІ

На Київщині забудовник ЖК "Чайка" шантажує мешканців відключенням тепла, - ЗМІ

На Київщині мешканці житлового комплексу "Чайка" через примхи забудовника  потерпають від холода. Про це йдеться в публікації "Стоп корупції".

За даними видання, ще минулого року мешканці ЖК звернулися до правозахисників зі скаргами на обслуговуючу компанію, що належить забудовнику Олексію Кулагіну. Компанія завищувала комунальні платежі та займалася непрозорим ціноутворенням тарифів. Невдоволені якістю послуг, мешканці створили ОСББ. У відповідь Кулагін вирішив просто позбавити людей опалення. Наразі чотириста сімей у новозбудованому ЖК у передмісті Києва стали заручниками штучного "льодовикового періоду" — навіть попри вже сплачені наперед комунальні послуги і чинний договір.

Більше того, замість того, щоб врегулювати конфлікт, забудовник Кулагін розпочав публічну кампанію проти ОСББ. Він скликав пресконференцію, під час якої нецензурно лаявся на адресу людей, що придбали квартири в його ЖК. Мешканців на пресконференцію не запросили.

Як зазначає член Нацради зі створення та забезпечення функціонування ОСББ при Мінрегіоні Алла Радивилівська, дії управителя, який обраний в 2016 році, вочевидь, протиправні: "Створювати ОСББ і надавати правлінню можливість керувати будинком через статутні органи — це безпосередні права мешканців. Але пан Кулагін взагалі це право вважає своїм попри те, що люди купили квартири".
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