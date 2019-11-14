Російські бомбардувальники відпрацьовували ракетний удар по Одесі, - ВМСУ

Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували цього літа нанесення ракетного удару по Одесі. Про це на міжнародній конференції з морської безпеки країн Причорноморського регіону розповів командувач Військово-морськими силами України адмірал Ігор Воронченко, передає "Думська".

Вчення російські військові провели 10 липня цього року. Літаки здійснили умовний пуск в 60 км від Одеси, після чого відвернули в бік Босфору.

За словами адмірала, за п'ять років, що минули після захоплення Криму, кількість кораблів Чорноморського флоту РФ зросла з 34 до 49, у тому числі підводних човнів — з одного до семи.

Все нові фрегати, корвети і субмарини оснащені ракетами морського базування "Калібр". Зараз сумарний залп цих ракет становить 72 одиниці, але програма виробництва озброєння передбачає, що в 2020-му їх буде вже 170 штук.

За допомогою протикорабельних систем Росія контролює всю акваторію Чорного моря. Зенітні комплекси С-400, що базуються в Криму, відстежують повітряні цілі на відстані до 600 км і здатні вражати їх на дальності 240 км.

В даний час РФ будує морську систему виявлення, складається із стаціонарних автоматичних підводних станцій. У кримському небі під час авіаційних навчань спостерігалося одночасно до сотні літаків — винищувачів, штурмовиків і бомбардувальників.

Росіяни регулярно випробовують новітні зразки озброєння, зокрема нещодавно проводилися запуски ракети-торпеди.

В постійній готовності до вторгнення в Україну знаходиться 28-30 батальйонних тактичних груп.

Також і навесні Росія почала ракетні вчення в окупованому Криму.

За даними розвідки, российские військові провели спільні навчання з бойовиками "ЛДНР".

Раніше Росія відпрацьовувала захоплення морського узбережжя Криму.