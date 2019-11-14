У "Врожаю" знову намагаються відібрати землю під маслокомбінатом у Слов'янську, – Lauffer Group

Четвертий рік триває конфлікт навколо Слов'янського олійноекстракційного заводу (ОЕЗ, Донецька область). У 2016 році "Ощадбанк" рейдерським способом заволодів приміщенням підприємства (але не устаткуванням - що не заважає загарбникам експлуатувати його "на знос"). Здавалося б, із зміною влади у законних власників з'явилася надія на справедливість. Але старі "схеми" не вмирають відразу.

Про це повідомила Lauffer Group на офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Залишалася суща формальність: скасувати реєстрацію "Ощадбанку" права власності на ділянку, і відновити ТОВ "ТК "Урожай". І 28 жовтня державний реєстратор виконав судове рішення, вчинити по-іншому він просто не мав права.

Це прогнозовано не сподобалося стороні, що програла - "Ощадбанку". Трохи більше тижня тому, 7 листопада, у професійне свято всіх грабіжників і мисливців за чужим добром, представник банку подав скаргу на дії реєстратора до Міністерства юстиції України.

Строго кажучи, Мін'юст повинен був відправити банк з його представниками читати закони. В одному з яких - "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно" (ч. 2 ст. 34) - українською по білому значиться: Міністерство юстиції не повинно розглядати скарги на дії реєстраторів, що вчинені за рішенням суду.

Вочевидь, в головному "юрвідділі" України не знають українського законодавства - тому, що не просто прийняли скаргу "Ощадбанку", але ще й призначили її розгляд в "турбо-режимі", на 15 листопада, рівно через тиждень з моменту подачі. Щоб було зрозуміліше, скажімо, що того ж дня будуть розглядатися скарги, які подані ще у вересні. Тобто, оперативність, з якою звернення банкірів відправили "в роботу", просто аномальна. Маленька деталь: як правило, комісія Мін'юсту в першій половині дня розглядає скарги на реєстрацію фізичних і юридичних осіб, а майнові - після обіду. Але для "Ощадбанку", знову-таки, зробили виняток.

І ця кипуча активність чиновників Мін'юсту наводить на нерадісні думки. Той, хто з усіх сил пропихували незаконну скаргу "Ощадбанку" на розгляд міністерської комісії, безсумнівно, зацікавлений у певному результаті розгляду. А оскільки, всупереч законам України і здорового глузду, її все ж таки взяли, та ще й так швидко - є всі підстави вважати, що результат відомий заздалегідь. І із законом і справедливістю цей результат буде мати мало спільного. Тобто, пройшло 3 місяці, як новий міністр юстиції Денис Малюська зайняв свію посаду - а корупційні схеми в його міністерстві залишилися старими. Або зовсім були побудовані заново, під нову команду нового керівника. Хоча чесному бізнесу від зміни місць тих, хто бере, точно не стане легше".