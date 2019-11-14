Цивільний чоловік нардепки Анни Скороход розшукується за підозрою у шахрайстві, – ЗМІ

Затриманий 14 жовтня у Києві російський банкір Олексій Алякін має доволі неоднозначну біографію. У Російській Федерації його розшукують за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах. Йому інкримінують багатомільйонні розкрадання коштів банку "Пушкіно", доведеного до банкрутства. У грудні 2015 року Тверський районний суд м. Москви санкціонував його заочний арешт, пишуть "Коментарі".

Олексій Алякін був оголошений у міжнародний розшук і затриманий на території України у 2018 році. Колишнього власника банку утримували під вартою для екстрадиції, однак згодом Новозаводський районний суд м. Чернігова змінив йому запобіжний захід на домашній арешт, який, утім, скасували через наявність у підозрюваного громадянства України.

Олексій Алякін отримав українське громадянство ще у 2013 році на підставі того, що його родичі до 1991 року проживали в Україні. Однак невдовзі з’ясувалося, що при оформленні громадянства він подав неправдиву інформацію та підробив документи про українське походження своєї бабусі. Крім того, Олексій Алякін не здав свій російський паспорт. Тому рішення про набуття громадянства України було скасоване.

Зазначимо, що цивільна дружина Олексія Алякіна Анна Скороход є народним депутатом України. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вона неодноразово пропонувала хабарі своїм колегам. Крім того, Олексій Алякін нібито тиснув на членів парламентського комітету з питань енергетики.

Не виключено, що він разом зі своєю цивільною дружиною лобіював рішення в інтересах Росії в обмін на зняття звинувачень.