Ярославський може починати будівництво аеропорту в Дніпрі: у бюджеті-2020 є гроші на "злітку"

"У Дніпрі все ж таки з'явиться новий аеропорт" - радіють дніпровські ЗМІ. Як відомо сьогодні, 14 листопада, народні депутати прийняли у 2-му читанні проект закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". У ньому на "повітряні ворота" міста Дніпро передбачено 1 млрд гривень.

Виділені кошти вкладуть в початок робіт зі створення нової злітної смуги та радіомаякової системи. Крім того, ще 200 млн гривень повинні бути спрямовані на проектні роботи. Будівництвом терміналу буде займатися приватний інвестор — група DCH Олександра Ярославського. Трохи більше місяця тому про це була досягнута остаточна домовленість на зустрічі голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Бондаренка та Ярославського.

Як вже повідомлялося, проект будівництва аеропорту "Дніпро" буде реалізований у форматі приватно-державного партнерства. Тобто Ярославський інвестує близько 70 мільйонів доларів у будівництво аеровокзального комплексу, а держава виділить близько 3 млрд гривень на нову злітно-посадкову смугу.

Очікується, що роботи в міжнародному аеропорту "Дніпро" почнуться вже навесні 2020 року.

Нагадаємо, під час свого першого візиту до Дніпра Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що питання з аеропортом у місті-мільйоннику нарешті буде вирішено. Свій намір він підтвердив під час прес-марафону 10 жовтня. "Нічого не відкладається. У 2020-му ми будемо будувати аеропорт у Дніпрі", — сказав Президент.