В опалювальний сезон навантаження на Луганській ТЕС ростуть, та для її постійної роботи потрібна спецціна на газ, – екс-радник міністра енергетики Чех

В опалювальний сезон навантаження на Луганській ТЕС ростуть, та для її постійної роботи потрібна спецціна на г

В умовах початку опалювального сезону для роботи Луганської ТЕС необхідно встановити спеціальну ціну на газ, інакше ця станція не зможе працювати. Таку думку висловив енергетичний експерт, колишній радник міністра енергетики Сергій Чех.

На його думку, питання спеціальної ціни на газ для Луганської ТЕС потрібно було вирішувати ще у липні, коли станція перейшла з вугілля на газ через заблоковану залізниці з боку РФ (єдиний під'їзний шлях до станції).

"Ще в липні, коли перейшли на газ, потрібно було давати спецціну на газ. Є прайскепы (граничні ціни на електроенергію, встановлюються НКРЕКП), з таким паливом (газом) збиток ще більше. За основною енергосистемою енергоблоки можуть зупинятися вночі, щоб не працювати у збиток, але тут такої можливості немає, і граничні ціни прайскепы вбивають всю економіку", - зазначив Чех.

На його думку, важливо розблокувати постачання вугілля на Луганську ТЕС, про що вже говорив новий міністр енергетики і навколишнього середовища Олексій Оржель.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, якщо проблема Луганської ТЕС не буде вирішена, то область може залишитися без електроенергії та тепла в опалювальний сезон.

Як повідомлялося раніше, на початку жовтня міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що якщо постачання вугілля на Луганську ТЕС не вдасться розблокувати, то Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища готове обговорювати питання зміни ціни на газ для підприємства.

Нагадаємо, Луганська ТЕС може отримувати вугілля залізницею лише з російської території, тому що під'їздів до електростанції з контрольованої українськими властями території немає. ТЕС забезпечує електроенергією північ Луганської області, на спалювання газу вона вже вимушено переходила в листопаді минулого року.