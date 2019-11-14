підписатися на розсилку
24.2 24.5
26.5 27
˟
14 листопада 2019, четвер, 16:40 322
Судова влада 2019-11-14T17:45:01+02:00
Українські Новини
За 2,5 місяці роботи ВАКС не прийняв жодного рішення на користь захисту, - адвокат

За 2,5 місяці роботи ВАКС не прийняв жодного рішення на користь захисту, - адвокат

З 538 рішень, прийнятих в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду, жодного - на користь захисту. Таким чином, українські судді "побили" російський антирекорд, де в рік приймається лише 0,23% виправдувальних вироків, що найменше в Європі. Про це на свій сторінці в ФБ написала адвокат Ірина Одинець. 


"Днями ми "відзначили" 70 днів роботи Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. І ту картинку, яку бачить адвокатська спільнота, вибачте, але не те що не радує, а пригнічує. Всього за ці 2,5 місяці прийнято 538 Визначень суду, з них немає жодного на користь захисту! Тобто, абсолютно всі - каральні.
Похибка - смішна: одна з них задоволена (під № 2), випадково, можна сказати, тому що був накладений арешт не на той телефон, який був вилучений і ще 4 частково задоволені", - повідомила вона.

Адвокат нагадала, як на початку року правове співтовариство сколихнула статистика північних сусідів: виправдувальних вироків в 2018 році знизилося до 0,23% і досягло мінімуму в історії сучасної Росії.

"У той час як в Європі кількість виправдувальних вироків досягає 20%. Вітаю, ми вже побили антирекорд. В таких умовах професія адвоката стає не потрібною, а держава стає тоталітарною. І так, навіть в 1937 році в СРСР кількість виправдувальних вироків була близько 10%", - підкреслила Ірина Одинець.

Нагадаємо, як раніше стало відомо, на придбання службового житла для 35 з 38 суддів Вищого антикорупційного суду і Апеляційної палати ВАКС зборами суддів виділено 65,5 млн грн.
Архів
Новини
Ярославський може починати будівництво аеропорту в Днипрі: у бюджеті-2020 є гроші на "злітку" 18:11
Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами погіршилося на півмільярда гривень 18:05
КПВВ "Каланчак" на адмінкордоні з анексованим Кримом знову розпочав роботу 17:57
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Чоловік Скороход оформив українське громадянство, надавши неправдиву інформацію, - ГПУ 17:31
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
В Україні перевидали Реймське Євангеліє з бібліотеки Ярослава Мудрого 15:40
Прикре самогубство: експерт озвучив наслідки обвалу ціни на енергоринку 14:26
Законопроект 2233 скасовує енергореформу і порушує зобов’язання України щодо євроінтеграції, - депутат 11:57
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Протестувальники принесли під Раду труну з трупом свині 11:13
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
Не можна задовольнити всіх, - Гончарук назвав земельну реформу викликом і попросив підтримки 10:52
Немає "своїх" і "чужих": у Зеленського підтвердили затримання на хабарі співробітниці Офісу Президента 22:25
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok