За 2,5 місяці роботи ВАКС не прийняв жодного рішення на користь захисту, - адвокат

З 538 рішень, прийнятих в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду, жодного - на користь захисту. Таким чином, українські судді "побили" російський антирекорд, де в рік приймається лише 0,23% виправдувальних вироків, що найменше в Європі. Про це на свій сторінці в ФБ написала адвокат Ірина Одинець.



"Днями ми "відзначили" 70 днів роботи Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. І ту картинку, яку бачить адвокатська спільнота, вибачте, але не те що не радує, а пригнічує. Всього за ці 2,5 місяці прийнято 538 Визначень суду, з них немає жодного на користь захисту! Тобто, абсолютно всі - каральні.

Похибка - смішна: одна з них задоволена (під № 2), випадково, можна сказати, тому що був накладений арешт не на той телефон, який був вилучений і ще 4 частково задоволені", - повідомила вона.



Адвокат нагадала, як на початку року правове співтовариство сколихнула статистика північних сусідів: виправдувальних вироків в 2018 році знизилося до 0,23% і досягло мінімуму в історії сучасної Росії.



"У той час як в Європі кількість виправдувальних вироків досягає 20%. Вітаю, ми вже побили антирекорд. В таких умовах професія адвоката стає не потрібною, а держава стає тоталітарною. І так, навіть в 1937 році в СРСР кількість виправдувальних вироків була близько 10%", - підкреслила Ірина Одинець.



Нагадаємо, як раніше стало відомо, на придбання службового житла для 35 з 38 суддів Вищого антикорупційного суду і Апеляційної палати ВАКС зборами суддів виділено 65,5 млн грн.