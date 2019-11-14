"Платформа Бойка" не голосувала за бюджет, оскільки в ньому не передбачено підвищення зарплат і пенсій, – Льовочкін

"Платформа Бойка" не голосувала за бюджет, оскільки в ньому не передбачено підвищення зарплат і пенсій, – Льов

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Сергій Льовочкін повідомив, що фракція не підтримала ухвалення державного бюджету на 2020 рік, оскільки в ньому не передбачено підвищення зарплат і пенсій. Парламентарій зазначив, що в бюджеті, який ухвалив парламент, закладені величезні ризики для країни.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті політика.

"Опозиційна платформа - За життя" цей проект бюджету не підтримала: в ньому не закладені гроші на підвищення соціальних стандартів, зарплат і пенсій. Бюджетом не передбачені ресурси на економічний розвиток. Такий бюджет фракція ОПЗЖ підтримати не могла", – заявив Льовочкін.

Також народний депутат висловив стурбованість різким зростанням державного боргу, викликаним масовим продажем урядом облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП): "Загальна заборгованість по ОВДП – а це борг кожного українця – становить 807 млрд гривень. У 2019 основними покупцями цих облігацій стали нерезиденти, портфель ОВДП у власності яких з початку року зріс майже на 100 млрд гривень. Це переважно "швидкі гроші", спекулятивний капітал, який може бути дуже швидко з України виведений".

Уряд не має відповіді на даний виклик, вважає парламентарій: "Ми не розуміємо, як уряд збирається вирішувати це питання. І уряд не пояснює, як вони будуть вирішувати це питання. Тому ми бачимо величезні ризики в бюджеті наступного року", – пояснив Льовочкін.