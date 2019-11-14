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14 листопада 2019, четвер, 16:15 340
Політика 2019-11-14T17:45:02+02:00
Українські Новини
Нищівний варіант для України - Тимошенко прокоментувала імпорт електроенергії з РФ

Нищівний варіант для України - Тимошенко прокоментувала імпорт електроенергії з РФ

Суттєве зростання імпорту електроенергії з РФ знищить вітчизняну енергетику, його треба зупиняти. Про це заявила лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, пише "Главком".


"Це абсолютно нищівний варіант для України. Тому що ми забезпечені виробництвом своєї електроенергії практично вдвічі більше, ніж ми її споживаємо. Тобто, ми маємо повністю свої потужності для забезпечення на 100% України електроенергією. І можу сказати, якщо при цьому факті, що ми забезпечені електроенергією, починають імпортувати російську електроенергію, це означає, що у нас без роботи залишаться шахтарі, атомщики, енергетики і практично ми втратимо наші потужності, втратимо робочі місця для українців, втратимо по суті середній клас нашої країни", - сказала Тимошенко.

Вона зазначила, що рішення про відновлення імпорту струму з РФ є лобістським та суперечить національним інтересам, і його потрібно якнайшвидше скасовувати.

"Це рішення, на мій погляд, є суто лобістським. Воно є проти національних інтересів України. І його треба якомога швидше зупиняти", - наголосила Тимошенко.

Нагадаємо, з 1 жовтня завдяки "поправці Геруса" почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту.

За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази - до 12 млн кВт-год / добу.

Раніше президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець повідомив, що імпортери російської електроенергії демпінгують на українському ринку, а обсяг російської електроенергії, що постачається на сегмент ринку двосторонніх договорів вже перевищує 15%.
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