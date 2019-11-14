Лідер Scorpions заспівав у центрі Києва під акомпанемент вуличного піаніста

Лідер німецької рок-групи Scorpions Клаус Майне заспівав у центрі Києва під акомпанемент вуличного піаніста. Відео виконання з'явилося в Twitter мера Києва Віталія Кличка. Соліст заспівав легендарну пісню "Still Loving You". Відзначається, що лідер Scorpions пообіцяв повернутися. Друзі! Сьогодні із задоволенням показав Київ другу і одному з улюблених музикантів - лідеру @scorpions Клаусу Майне.Йому подобається атмосфера, подобається, як сприймають музику Scorpions українські фани. Клаус Майне пообіцяв повернутися🙂. pic.twitter.com\/vEOCwS8RCr — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) November 13, 2019 Як повідомляли Українські Новини, у 2010 році рок-група Scorpions оголосила про завершення кар'єри. Гітарист Рудольф Шенкер заснував Scorpions у 1965 році. У 1969\/70 до нього приєднався Клаус Майне, з яким вони склали один з найуспішніших авторських дуетів. Також в 2011 році в Україну приїхали Scorpions з прощальним концертом.Раніше фронтмен Scorpions Клаус Майне розповів про враження від відвідування України. Він був здивований, коли побачив найкрихітнішу в світі книгу. Крім того, легенди світового року Scorpions виступили у Донецьку.