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14 листопада 2019, четвер, 15:08 8
Суспільство 2019-11-14T15:09:41+02:00
Українські Новини
Лідер Scorpions заспівав у центрі Києва під акомпанемент вуличного піаніста

Лідер Scorpions заспівав у центрі Києва під акомпанемент вуличного піаніста

Scorpions, Київ, Клаус Майне, Still Loving You

Лідер німецької рок-групи Scorpions Клаус Майне заспівав у центрі Києва під акомпанемент вуличного піаніста. Відео виконання з'явилося в Twitter мера Києва Віталія Кличка.

Соліст заспівав легендарну пісню "Still Loving You".

Відзначається, що лідер Scorpions пообіцяв повернутися.

Як повідомляли Українські Новини, у 2010 році рок-група Scorpions оголосила про завершення кар'єри. Гітарист Рудольф Шенкер заснував Scorpions у 1965 році. У 1969/70 до нього приєднався Клаус Майне, з яким вони склали один з найуспішніших авторських дуетів.

Також в 2011 році в Україну приїхали Scorpions з прощальним концертом.

Раніше фронтмен Scorpions Клаус Майне розповів про враження від відвідування України. Він був здивований, коли побачив найкрихітнішу в світі книгу.

Крім того, легенди світового року Scorpions виступили у Донецьку.

 

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