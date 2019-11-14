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14 листопада 2019, четвер, 14:26 425
Економіка 2019-11-14T14:46:36+02:00
Українські Новини
Прикре самогубство: експерт озвучив наслідки обвалу ціни на енергоринку

Прикре самогубство: експерт озвучив наслідки обвалу ціни на енергоринку

Алексей Хабатюк, Ринок електроенергії

На думку заступника керівника департаменту енергоефективності НАК "Нафтогаз України" Олексія Хабатюка, обвал ціни на ринку електроенергії в сегменті РДН спричинить труднощі з виконанням зобов'язань по фінансуванню ПСО (фіксовані низькі ціни для населення) та "зеленого тарифу" відновлювальної енергетики, пише Обозреватель.

"Очікую, що радість від низьких цін на РДН буде недовгою, як і самі низькі ціни.

У ГарПока (ДП "Гарантований покупець". – Ред.) ж грошей на фінансування ПСО теж поменшає, бо він заробляє на дельті між ціною ринку та тарифом АЕС/ГЕС. При цьому витрати практично не зміняться, бо тариф АЕС/ГЕС для ГарПока фіксований, як і витрати на зелений тариф. Як і інші доходи – продаж ПУП/ОСР/ОСП. Тому це якесь прикре самогубство", – написав Хабатюк на своїй сторінці у Facebook. .

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РДН (ринок на добу наперед) є найбільш ліквідним сегментом конкурентного ринку електроенергії, який для більшості учасників є індикативом ціни електроенергії.

Згідно встановлених урядом правил, 90% електроенергії держкомпанії НАЕК "Енергоатом" і 35% держкомпанії "Укргідроенерго" продаються ДП "Гарантований покупець" (ГарПок) за фіксованими цінами – близько 570 і 720 грн за МВт-год відповідно.

Частину електроенергії ГарПок перепродує постачальникам універсальних послуг за ще нижчою ціною – для забезпечення населення. Іншу частину передає за ціною закупівлі операторам магістральної і розподільних мереж на технологічні втрати. Решта продається на РДН, щоб компенсувати свої збитки від поставок населенню. Прибуток йде на забезпечення "зеленого тарифу" для об'єктів генерації з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

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