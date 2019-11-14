Вакарчук підтримав продовження мораторію на продаж рілля, який раніше називав "бездумним" та "ганебним"

Депутат Верховної Ради України Святослав Вакарчук та фракція "Голос" в повному складі підтримали продовження існуючого з 2000 року мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, утримавшись при голосуванні за законопроект №2178-10, що скасовує його.

Це стає очевидним при аналізі результатів голосування.

У той же час, ще влітку сам Вакарчук вимагав негайного скасування мораторію, називаючи його "бездумним" та "ганебним".

"Земельний ринок - це символічне питання про старих політиків. З 2000-х років депутати перед Новим роком бездумно натискають на кнопку і продовжують цей ганебний мораторій на продаж землі. В результаті в Україні досі ніяк не врегульоване це питання" - цитував політика офіційний веб-сайт його політичної сили.

Пізніше Вакарчук також підтверджував свою прихильність скасуванню мораторію. Щоправда, називав умовою такого скасування написання законопроекту, який виключав би перехід української землі в руки іноземців.