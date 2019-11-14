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14 листопада 2019, четвер, 14:20 8
Верховна Рада і партії 2019-11-14T15:00:02+02:00
Українські Новини
Вакарчук підтримав продовження мораторію на продаж рілля, який раніше називав "бездумним" та "ганебним"

Вакарчук підтримав продовження мораторію на продаж рілля, який раніше називав "бездумним" та "ганебним"

Голос, Святослав Вакарчук, Верховна Рада України, Продаж землі, земельна реформа
Святослав Вакарчук, Фото: Українські Новини
Святослав Вакарчук, Фото: Українські Новини

Депутат Верховної Ради України Святослав Вакарчук та фракція "Голос" в повному складі підтримали продовження існуючого з 2000 року мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, утримавшись при голосуванні за законопроект №2178-10, що скасовує його.

Це стає очевидним при аналізі результатів голосування.

У той же час, ще влітку сам Вакарчук вимагав негайного скасування мораторію, називаючи його "бездумним" та "ганебним".

"Земельний ринок - це символічне питання про старих політиків. З 2000-х років депутати перед Новим роком бездумно натискають на кнопку і продовжують цей ганебний мораторій на продаж землі. В результаті в Україні досі ніяк не врегульоване це питання" - цитував політика офіційний веб-сайт його політичної сили.

Пізніше Вакарчук також підтверджував свою прихильність скасуванню мораторію. Щоправда, називав умовою такого скасування написання законопроекту, який виключав би перехід української землі в руки іноземців.

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