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14 листопада 2019, четвер, 13:42 13
Силові структури 2019-11-14T15:15:02+02:00
Українські Новини
Азовське море раптово обміліло - суду попередили про мелях під Бердянськом

Азовське море раптово обміліло - суду попередили про мелях під Бердянськом

Азовское море, дснс, Морський порт
Азовське море. Фото: wikipedia
Азовське море. Фото: wikipedia

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає екіпажі морських судів про ризик сісти на мілину в четвер в акваторії Бердянська Запорізької області через зниження рівня Азовського моря.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Держнс в області, передають Українські Новини.

"З 13:00-14:00 із збереженням до кінця доби 14 листопада в Бердянську очікується спад рівня моря з досягненням небезпечної позначки. Судно може сісти на мілину", - йдеться в повідомленні.

В Бердянську розташований державний Бердянський морський торговельний порт (Запорізька область).

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство інфраструктури готує пакет концесійних конкурсів в портах Маріуполь, Бердянськ, Одеса та поромного комплексу в порту Чорноморськ.

Нагадаємо, 29 березня, на території терміналу 3, причалу № 17 морського торговельного порту в Одеській області стався вибух. Також на Азовському морі ФСБ Росії незаконно затримала українських рибалок.

Крім обміління, на Азовському морі почали масово вмирати дельфіни.

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