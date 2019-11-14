Імпорт електроенергії з Росії завдає збитки українським енергокомпаніям, - ЗМІ

Через імпорту електроенергії з Росії українські енергокомпанії зазнають збитків і їх потужності обмежують. Про це заявили експерти в коментарях телеканалу "Україна".

Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Юрій Недашковський повідомив, що зростаючий імпорт електроенергії з Росії змусив компанію піти на балансуючий ринок, а це додаткове фінансове навантаження.

"На даний момент ситуація така, що заявлені дуже низькі ціни на ринку "на добу вперед". Ми змушені піти на балансуючий ринок. Це для нас додаткове фінансове навантаження. Чому? Тому що ці кошти ми отримаємо тільки через місяць", - заявив Недашковський .

У свою чергу медіа-директор асоціації "Український ядерний форум" Ольга Кошарна звертає увагу на те, що Росія прагне захопити український енергоринок і готова постачати свою електроенергію за демпінговими цінами. Таким чином, Кремль хоче підсадити Україну на енергетичну голку.

"Те, що Росія буде демпінгувати, у мене взагалі не було ні хвилини сумніву. Вона буде даром поставляти, аби зайняти ринок, а потім мати можливість перемкнути рубильник: відключити і все. Це загрожує енергетичній безпеці країни", - вважає Кошарна.

Нагадаємо, з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази - до 12 млн кВт-год/добу.

7 листопада керівник НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук на прес-конференції визнав, що через імпорт електроенергії з РФ довелося обмежувати виробництво електроенергії на українських станціях.

Медіа-директор асоціації "Український ядерний форум" Ольга Кошарна раніше повідомляла, що через зростання імпорту електроенергії з Росії обмежили потужність енергоблоку ХАЕС до 780 Мвт на невизначений час.