ПУМБ випустив карту в польських злотих

Перший український міжнародний банк (ПУМБ) з листопада пропонує клієнтам відкривати розрахункові рахунки в польських злотих.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

До рахунку відкриваються безкоштовно дві дебетові "всеКАРТИ" в злотих типу MC World debit або VISA Rewards (іменна і неіменна або дві іменні).

Карта ідеально підійде тим українцям, хто часто подорожує до Польщі або має рідних, які працюють або навчаються там.

Наприклад, батьки, чия дитина навчається у Польщі, можуть відкрити рахунок у злотих, одну картку залишити собі, іншу - віддати дитині. Обидва власника картки будуть мати доступ до коштів на рахунку.

Щоб контролювати витрати, батькам можна встановити місячний ліміт на використання коштів на кожну з карток. Ліміт в будь-який час можна змінити прямо в онлайн-банкінгу ПУМБ Online. Так батьки будуть упевнені, що у їх дитини завжди буде доступ до грошей.

Зняття готівки з картки в банкоматах за кордоном обійдеться 1,5% + еквівалент 4USD. Знімати кошти зі "всеКАРТИ" можна і в українських банкоматах - клієнт отримає суму в гривневому еквіваленті. Послуга безкоштовна у всіх банкоматах України.

Картка злотих зберегла всі переваги "всеКАРТИ": поповнити картку онлайн або у касі банку можна безкоштовно. Отримання коштів через касу не більше двох разів в місяць на загальну суму 500 тис гривень в еквіваленті - також без комісії.

Зняття коштів, що перевищують півмільйона в еквіваленті або зняття в касах інших банків - всього 1,5% від суми. Комісія за відкриття та обслуговування картки відсутній.

Для преміальних пакетів "Black Platinum" і "Premier" нової лінійки також додається можливість відкрити валютний рахунок у PLN.

Купити або обміняти польські злоті на гривні можна у всіх касах ПУМБ.

Як повідомляли Українські Новини, 92,24% Пумбу володіє компанія "СКМ Фінанс".

"СКМ Фінанс" є дочірньою компанією System Capital Management і спеціалізується на управлінні фінансовими інститутами.