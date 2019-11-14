Держархбудінспекція дає "зелене світло" модернізації існуючих та створенню нових закладів освіти

Модернізація вже існуючої мережі закладів освіти, створення комфортних умов навчання для дітей залишається важливим завданням держави та органів місцевої влади. Зі свого боку Держархбудінспекція налаштована максимально сприяти реалізації відповідних проєктів.

Як повідомляє офіційний сайт ДАБІ, про це заявив в. о. Голови ДАБІ Олександр Строкач:

"На наступний рік Урядом поставлено ціль – будівництво значної кількості нових дитячих садків та шкіл, що має вирішити питання з дефіцитом навчальних місць в населених пунктах. Є розуміння, що ДАБІ повинна стати партнером замовників будівництва в зазначеному питанні, забезпечити їх необхідним консультаційним супроводом, а також оперативно давати старт таким проєктам. Водночас сьогодні приділяється значна увага підтриманню в належному стані вже наявної мережі закладів освіти".

Так, починаючи з жовтня Державною архітектурно-будівельною інспекцією України видано низку дозволів на здійснення робіт в закладах освіти. Зокрема, видано дозвіл на проведення капітального ремонту у Рівненському навчально-виховному комплексі загальноосвітньої школи спеціалізованої спортивної школи № 26, де будуть проведені заходи з утеплення. Також замовник будівництва отримав дозвіл на здійснення капітального ремонту внутрішнього освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій в Острозькій загальноосвітній школі № 1, що знаходиться на площі Декабристів, 6а в м. Острог Рівненської області. Разом з тим буде проведено реставрацію частини приміщень і на третьому поверсі Лубенської загальноосвітньої школи № 10 в Полтавської області.

У Кіровоградській області після виконання ремонтно-реставраційних робіт прийнято в експлуатацію вестибюль та учбовий корпус № 2 Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-школа мистецтв) в м. Олександрія по вул. Діброви, 25. На об’єкті виконано всі передбачені проектною документацією роботи, що полягали в демонтуванні будівельних конструкцій навчального корпусу та переходу між корпусами № 1 і № 2 та будівництво на їх місці нових будівель. Удосконалено паливно-витяжну вентиляцію приміщень фойє і танцювальних класів, замінено віконні блоки. Проектом також передбачено та забезпечено вимоги щодо доступності до об’єкта осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

Щодо створення умов безперешкодного життєвого середовища, Держархбудінспекцією також видано дозвіл на реставрацію з пристосуванням до сучасних умов використання частини будівлі головного навчального корпусу Київського національного університету імені Т. Шевченка, зокрема тут буде облаштовано підйомну платформу для осіб з обмеженими можливостями.