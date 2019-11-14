Недоотримання доходів компаніями державної генерації відбувається через необґрунтовані тарифи для населення, – Ніцович

Економічно необґрунтовані ціни на електроенергію для населення формуються через недоотримання доходів державними компаніями "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Про це заявив програмний менеджер українського центру стратегій DiXi Group Роман Ніцович, інформує портал obozrevatel.com.

Експерт нагадав, що на сьогодні на держкомпанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго" державою покладені спеціальні обов'язки продавати дешеву електроенергію населенню (90% і 35% виробленої електроенергії відповідно). Таким чином, низькі тарифи на струм для населення утримуються за рахунок недоотримання доходів цими компаніями.

"Станом на зараз низька ціна для населення формується за рахунок недоотримання доходу саме тією генерацією, яка належить державі. Тобто, державна генерація дискримінується. Очевидно, що такий стан речей необхідно змінювати", – сказав Ніцович.

Нагадаємо, раніше інвестаналітик Сергій Фурса заявив, що вирівнювання цін на електроенергію для промисловості і населення дозволить оздоровити ситуацію на ринку. Він також зазначив, що це дозволить зняти спеціальні зобов'язання (ПСО) з "Енергоатому" і компанія зможе повноцінно вийти на ринок, внаслідок чого пропозиція зросте, що може знизити ціни на електроенергію для промислових споживачів.