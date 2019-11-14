Жоден великий інтернет-провайдер, аналогічний "Укртелекому", в розвинених країнах не працює під егідою держави, - ЗМІ

У розвинених країнах жоден великий інтернет-провайдер, такий як "Укртелеком", не працює під егідою держави. Повернення компанії в держвласність ускладнить роботу підприємства і поставить хрест на його розвитку. Про це йдеться в матеріалі Delo.ua "Правила життя павутини: що буде, якщо держава відсудить "Укртелеком".

Delo нагадало, що держава має намір відсудити у нинішнього власника "Укртелеком" - одного з лідерів у галузі, що негативно позначиться на компанії, яка вже через кілька місяців після повернення в держвласність може втратити своє місце на ринку.

"Повернення "Укртелекому" у власність держави значно ускладнило би роботу підприємства. По-перше, компанію в її розвитку на даний момент здатний простимулювати тільки інвестиційний капітал - причому, в першу чергу, капітал свій, материнський. Ніхто "зі сторони" не зможе настільки ефективно і своєчасно підтримати підприємство з його проблемними моментами і одночасно - з новими інтернет-продуктами, в які постійно потрібні потужні фінансові вливання, які обчислюються сотнями мільйонів доларів", - йдеться в матеріалі.

Крім того, Delo звертає увагу, що в розвинених країнах великі інтернет-провайдери, такі як "Укртелеком", не перебувають у держвласності.

"Цікава і показова деталь: жоден великий інтернет-провайдер в розвинених країнах не працює під егідою держави – цей "союз" виглядає як нонсенс", - наголошується в матеріалі.

На думку автора матеріалу, якщо "Укртелеком" буде реприватизовано, знайти нового інвестора для нього буде складно, оскільки мало хто готовий піти на ризик позбутися свого активу через якийсь час.

"Опинись підприємство в руках держави, цей "новий старий" власник вже навряд чи знайде йому ще одного вигідного господаря. Хто захоче купувати знову перепродане - а раптом знову відберуть?", - зазначає Delo.

Нагадаємо, раніше політолог Володимир Фесенко заявив, що розмови про можливу реприватизацію "Укртелекому" відіб'ють у іноземних інвесторів інтерес до України і зірвуть плани уряду щодо залучення іноземних інвестицій. А виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, радник президента України Олег Устенко підкреслив, що не кожен інвестор прийде в Україну, тому що не вирішене глобальне завдання, пов'язане з правом власності.