Disney+ прибрав зі своєї бібліотеки епізод "Сімпсонів" з Майклом Джексоном

Стриминговый сервіс Disney+ вилучив зі своєї бібліотеки епізод мультсеріалу "Сімпсони" з Майклом Джексоном. Про це повідомляє "ТһеБабель" з посиланням на Holywood Reporter.

Епізод Stark Raving Dad ("Абсолютно божевільний тато") вийшов в 1991 році і відкривав третій сезон мультсеріалу. У ньому Гомер Сімпсон ненадовго потрапляє в психіатричну лікарню, де зустрічає людину на ім'я Леон Комповські, який стверджує, що є Майклом Джексоном. Цього персонажа озвучив сам Джексон.

Тепер же в бібліотеці сервісу третій сезон починається відразу з другого епізоду під назвою "Ліза їде до Вашингтона". Disney+ поки ніяк не прокоментував цю ситуацію.

Видання The Holywood Reporter нагадало, що в березні цього року епізод вилучили з трансляції по телебаченню після виходу документального фільму "Залишаючи Неверленд", в якому Джексона звинуватили в педофілії.



Як повідомляли Українські Новини, оприлюднені рідкісні кадри допиту легендарного Майкла Джексона за справою про педофілію.



Раніше батька Майкла Джексона звинуватили у кастрації поп-співака.