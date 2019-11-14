підписатися на розсилку
24.2 24.5
26.5 27
˟
  • Новини
  • Життя
  • Disney+ прибрав зі своєї бібліотеки епізод "Сімпсонів" з Майклом Джексоном
14 листопада 2019, четвер, 11:17 2
Життя 2019-11-14T11:45:03+02:00
Українські Новини
Disney+ прибрав зі своєї бібліотеки епізод "Сімпсонів" з Майклом Джексоном

Disney+ прибрав зі своєї бібліотеки епізод "Сімпсонів" з Майклом Джексоном

Майкл Джексон, педофілія, Сімпсони
Сімпсони. Скріншот: YouTube/ Сімпсони ТБ
Сімпсони. Скріншот: YouTube/ Сімпсони ТБ

Стриминговый сервіс Disney+ вилучив зі своєї бібліотеки епізод мультсеріалу "Сімпсони" з Майклом Джексоном. Про це повідомляє "ТһеБабель" з посиланням на Holywood Reporter.

Епізод Stark Raving Dad ("Абсолютно божевільний тато") вийшов в 1991 році і відкривав третій сезон мультсеріалу. У ньому Гомер Сімпсон ненадовго потрапляє в психіатричну лікарню, де зустрічає людину на ім'я Леон Комповські, який стверджує, що є Майклом Джексоном. Цього персонажа озвучив сам Джексон.

Тепер же в бібліотеці сервісу третій сезон починається відразу з другого епізоду під назвою "Ліза їде до Вашингтона". Disney+ поки ніяк не прокоментував цю ситуацію.

Видання The Holywood Reporter нагадало, що в березні цього року епізод вилучили з трансляції по телебаченню після виходу документального фільму "Залишаючи Неверленд", в якому Джексона звинуватили в педофілії.


Як повідомляли Українські Новини, оприлюднені рідкісні кадри допиту легендарного Майкла Джексона за справою про педофілію.

Раніше батька Майкла Джексона звинуватили у кастрації поп-співака.

Більше новин про: Майкл Джексон педофілія Сімпсони

Архів
Новини
Іспанія відмовилася надати політпритулок екс-депутатові Ради Онищенку 12:31
Холоди йдуть, але топлять не скрізь: Мінрегіон відзвітував про початок опалювального сезону 12:17
В Офісі Президента провели обшук у справі про шахрайство Кондзелі 12:02
ПУМБ випустив карту в польських злотих 12:00
Недоотримання доходів компаніями державної генерації відбувається через необґрунтовані тарифи для населення, – Ніцович 11:55
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
Українців знайшли мертвими в холодильнику в Польщі 17:10
Законопроект 2233 скасовує енергореформу і порушує зобов’язання України щодо євроінтеграції, - депутат 11:57
Ретроспективний перегляд "зелених" тарифів вдарить по інвестклімату України, - експерт 12:55
більше новин
Генпрокуратура засекретила інформацію про можливу участь Богдана в кримінальних справах 17:46
Протестувальники принесли під Раду труну з трупом свині 11:13
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
Немає "своїх" і "чужих": у Зеленського підтвердили затримання на хабарі співробітниці Офісу Президента 22:25
Не можна задовольнити всіх, - Гончарук назвав земельну реформу викликом і попросив підтримки 10:52
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok