Верховний Суд заборонив НАБУ піаритись на згадках Мартиненка, - адвокат

Верховний Суд України визнав порушенням з боку НАБУ публікації на сайті бюро звинувачень на адресу Миколи Мартиненка без обвинувального рішення суду. Про це повідомила прес-служба екс-депутата, інформує портал rbc.ua.

"НАБУ і його директор Артем Ситник кілька років тиражують неправду про Миколу Мартиненка, який ще в 2015 р. добровільно відмовився від депутатської недоторканності, - відзначив адвокат Петро Бойко. - Розгляд справи в суді першої інстанції яскраво показав фейковість звинувачень з боку НАБУ. В цій справі немає події і складу злочину, немає фінансових збитків для держави. Прив’язування сюди Миколи Мартиненка є маніпуляцією", - сказав адвокат.

"А головне – НАБУ демонстративно ігнорує презумпцію невинуватості. Навішування ярликів, поливання Мартиненка брудом у ЗМІ – це складова політичної боротьби, в яку з самого початку включилися директор НАБУ Артем Ситник та його піар-обслуга. Рано чи пізно всі причетні до фальсифікації цієї справи понесуть кримінальну відповідальність", - наголосив Петро Бойко.

Захисник вказав, що Верховний Суд залишив у силі рішення Київського апеляційного суду та заборонив НАБУ піаритись на згадках Миколи Мартиненка.

"У своєму рішенні Верховний Суд послався на ст.296 Цивільного кодексу України, ст.62 Конституції України, ст.6 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, низку рішень Європейського суду з прав людини. Українське законодавство і європейська судова практика захищають право на справедливий від його порушень упередженими твердженнями. Верховний суд вирішив, що НАБУ своїми згадками Миколи Мартиненка порушує його права та презумпцію невинуватості в ситуації, коли щодо нього немає обвинувального рішення суду", - сказав Бойко.

За словами адвоката, "європейська практика судочинства також забороняє формування передчасної позиції суду про винуватість особи, якщо її вина не доведена відповідно до закону. Така практика стосується і висловлювань посадових осіб про людину, якщо вони формують думку про винуватість та впливають на оцінку фактів судом".

В повідомленні прес-служби говориться, що "близькі до НАБУ приватні підприємці, які називають себе "борцями з корупцією", маніпулятивно назвали рішення Верховного Суду "наступом на свободу слова". Це пов’язано з тим, що НАБУ роками веде юридичну та інформаційну війну проти Миколи Мартиненка. А самі "активісти" програли йому суди про аналогічні наклепи, при цьому вони використовували кошти Євросоюзу для політичної боротьби. Не дивно, що цей "центр" став токсичним для грантодавців", - заявили у Мартиненка.

У екс-депутата також наголосили, що очікують справедливого, об’єктивного і суто юридичного розгляду цієї справи у Вищому антикорупційному суді.