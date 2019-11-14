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14 листопада 2019, четвер, 10:37 367
Верховна Рада і партії 2019-11-14T12:30:03+02:00
Українські Новини
"Слуга народу" виступає проти іноземних інвестицій в гральний бізнес, - нардеп

"Слуга народу" виступає проти іноземних інвестицій в гральний бізнес, - нардеп

Інвестиції, Слуга народу, Зеленський Володимир, гральний бізнес, Тарас Тарасенко

Попри запрошення Володимира Зеленського інвестувати в Україну після легалізації азартного бізнесу, депутати "Слуги народу" лобіюють законопроект, що забороняє участь іноземців у гральному ринку. Про ініціативу розповів народний депутат Тарас Тарасенко ("Слуга народу") під час круглого столу, організованого Українським Інститутом Майбутнього.

Депутат повідомив, що в парламенті зареєстровано декілька законопроектів про легалізацію грального бізнесу – основний урядовий і сім альтернативних. Тарасенко, який є автором альтернативного законопроекту, закликав напрацювати єдиний законопроект "для створення ефективної системи ігрового бізнесу в Україні".

Представник "Слуги народу" також пропонує заборонити іноземцям та іноземним компаніям інвестувати в азартну галузь після її легалізації.

"Хочу зазначити, що альтернативним законопроектом передбачено, що в гральному бізнесі будуть приймати участь тільки підприємства і інші резиденти України. Іноземцям не буде дозволено приймати участь в гральному бізнесі на території України", - підкреслив автор законопроекту.

Нагадаємо, що у серпні 2019 року президент Володимир Зеленський на бізнес-форумі в Стамбулі анонсував відкриття казино у п’ятизіркових готелях і запросив іноземців разом розвивати цей кластер.

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