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13 листопада 2019, середа, 20:03 134
Верховна Рада і партії 2019-11-13T20:09:13+02:00
Українські Новини
Депутати Ахметова допомогли Зеленському проголосувати за земельну реформу

Депутати Ахметова допомогли Зеленському проголосувати за земельну реформу

Верховная Рада, Володимир Зеленський, Ринок землі, Ахметов Рінат, Коломойський

Велика частина позафракційних депутатів, які підтримали "Слугу народу" в голосуванні за земельну реформу, належать до так званого "крила Ріната Ахметова". До такого висновку приходиш, проаналізувавши результати поіменного голосування за законопроект N 2178-10, ухвалений за основу ВР.

У ході голосування окрім "Слуги народу" не підтримав жоден з депутатів з інших парламентських фракцій, але було отримано відразу 13 голосів позафракційних депутатів, куди входять і представники олігарха.

Так, за законопроект проголосували в тому числі екс-директор з розвитку ахметівського Меткомбінату ім. Ілліча Сергій Магера, екс-співробітниця компанії ДТЕК Вікторія Гриб, колишній директор, який входить в імперію Ахметова найбільшого в Європі Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов, а також близький до сім'ї Вілкула Дмитро Шпенов.

Під час голосування "утримався" партнер Ахметова по бізнесу Вадим Новинський. Але він вже давно всередині команди Ахметова веде себе автономно і висловлюється на користь окремого політичного майбутнього.

На думку ряду ЗМІ, Ахметов зараз зблизився з Банковою. Його медіа групі дано вказівку не критикувати Зеленського, але при цьому постійно атакувати Коломойського і його людей. Про зближення Ахметова і Зеленського свідчить і недавня поява на обкладинці українського Vogue, який видає Ахметов, першої леді Олени Зеленської.

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