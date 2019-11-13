Депутати Ахметова допомогли Зеленському проголосувати за земельну реформу

Велика частина позафракційних депутатів, які підтримали "Слугу народу" в голосуванні за земельну реформу, належать до так званого "крила Ріната Ахметова". До такого висновку приходиш, проаналізувавши результати поіменного голосування за законопроект N 2178-10, ухвалений за основу ВР.

У ході голосування окрім "Слуги народу" не підтримав жоден з депутатів з інших парламентських фракцій, але було отримано відразу 13 голосів позафракційних депутатів, куди входять і представники олігарха.

Так, за законопроект проголосували в тому числі екс-директор з розвитку ахметівського Меткомбінату ім. Ілліча Сергій Магера, екс-співробітниця компанії ДТЕК Вікторія Гриб, колишній директор, який входить в імперію Ахметова найбільшого в Європі Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов, а також близький до сім'ї Вілкула Дмитро Шпенов.

Під час голосування "утримався" партнер Ахметова по бізнесу Вадим Новинський. Але він вже давно всередині команди Ахметова веде себе автономно і висловлюється на користь окремого політичного майбутнього.

На думку ряду ЗМІ, Ахметов зараз зблизився з Банковою. Його медіа групі дано вказівку не критикувати Зеленського, але при цьому постійно атакувати Коломойського і його людей. Про зближення Ахметова і Зеленського свідчить і недавня поява на обкладинці українського Vogue, який видає Ахметов, першої леді Олени Зеленської.