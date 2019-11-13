Суд звільнив з в'язниці Германа, засудженого за організацію "вбивства" Бабченка

Київський апеляційний суд достроково звільнив із в'язниці бізнесмена Бориса Германа, засудженого за організацію невдалого вбивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Про це Українським Новинам повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.

Апеляційний суд у середу задовольнив скаргу Германа про дострокове звільнення.

Суд вирішив звільнити Германа за станом здоров'я.

Прокуратура була проти такого рішення.

Засідання суду проходило в закритому режимі.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваного в участі у "вбивстві" Бабченка відпустили з-під варти.

Також суд розглядав в закритому режимі дострокове звільнення засудженого за організацію "вбивства" Бабченка.

Також в СБУ заперечують вербування "замовника" "вбивства" Бабченка Пивоварника.

Перед цим посібнику підозрюваного в організації вбивства Бабченка повідомили про підозру.

Раніше, 29 травня 2018 року, СБУ інсценувала вбивство Бабченка і затримала українського бізнесмена Германа за підозрою в організації цього злочину на замовлення російських спецслужб.