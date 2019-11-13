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13 листопада 2019, середа, 19:06 12
Судова влада 2019-11-13T20:45:02+02:00
Українські Новини
Суд звільнив з в'язниці Германа, засудженого за організацію "вбивства" Бабченка

Суд звільнив з в'язниці Германа, засудженого за організацію "вбивства" Бабченка

Борис Герман, вбивство журналіста Бабченка, Аркадій Бабченко
Борис Герман. Фото: Радіо Свобода
Борис Герман. Фото: Радіо Свобода

Київський апеляційний суд достроково звільнив із в'язниці бізнесмена Бориса Германа, засудженого за організацію невдалого вбивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Про це Українським Новинам повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.

Апеляційний суд у середу задовольнив скаргу Германа про дострокове звільнення.

Суд вирішив звільнити Германа за станом здоров'я.

Прокуратура була проти такого рішення.

Засідання суду проходило в закритому режимі.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваного в участі у "вбивстві" Бабченка відпустили з-під варти.

Також суд розглядав в закритому режимі дострокове звільнення засудженого за організацію "вбивства" Бабченка.

Також в СБУ заперечують вербування "замовника" "вбивства" Бабченка Пивоварника.

Перед цим посібнику підозрюваного в організації вбивства Бабченка повідомили про підозру.

Раніше, 29 травня 2018 року, СБУ інсценувала вбивство Бабченка і затримала українського бізнесмена Германа за підозрою в організації цього злочину на замовлення російських спецслужб.

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