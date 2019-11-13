Ревіталізація занедбаних промзон у центрі допоможе наповнити місцеві бюджети, - Вавриш

Українським девелоперам необхідно перейти від практики забудови нових територій на околицях міста до стратегії сталого розвитку за рахунок ревіталізації занедбаних промзон у центрі. Про це під час свого виступу на щорічній зустрічі вітчизняних девелоперів III RЕD Forum заявив генеральний директор компанії SAGA Development Андрій Вавриш.

"Україна не дуже розумно розпоряджається власними ресурсами. Ми маємо

переходити від девелопменту нових територій до розширення та розвитку територій всередині міст. Редевелопмент міських територій, які неякісно використовуються, має стати для нас порядком денним", - пояснив девелопер.



Учасники ринку мають розуміти необхідність переосмислення принципів розвитку міст і зосередитись на девелопменті територій великих підприємств, які займають суттєві площі в центральних районах та використовуються не повністю або не за

призначенням.



"Промислові підприємства центру міста можуть стати драйвером територіального

розвитку. Акцент на їхню ревіталізацію дасть можливість спрямувати ресурси місцевих громад і органів самоврядування на розвиток інфраструктури. Це означає збільшення надходжень до місцевих бюджетів та нові можливості для розвитку окремих територій саме центральної частини міста", - підкреслив девелопер.



За словами Андрія Вавриша, стратегія перетворення занедбаних промзон у

відповідності до нагальних потреб міста вже давно стала стандартом по всьому світу, і девелопери, які зможуть використати її в своїх проектах в Україні, отримають суттєві переваги для себе і сформують реальні плани сталого розвитку для міст і громади.



При цьому долучати до цього процесу слід різних учасників ринку - девелоперів,

екологів, громадських діячів, малий та середній бізнес. Це дозволить сформувати

спільне бачення розвитку міста та розвивати девелоперські проекти у відповідності до його інтересів.