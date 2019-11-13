Легалізація ринку азартних ігор: казино лише при готелях і повна заборона зовнішньої реклами, – ЗМІ

В тексті законопроекту №2285 "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор", що представлений урядом і зареєстрований у Верховній Раді України у жовтні поточного року, йдеться, що у разі легалізації грального бізнесу в Україні, казино і зали ігрових автоматів можна буде розміщувати лише при готелях.

Про це повідомило інтернет-видання Delo.ua.

Так, згідно з проектом закону, для казино передбачено всього 20 ліцензій, вони можуть працювати лише у 5-зіркових закладах. При цьому в Києві не вийде відкрити казино в готелі менш ніж на 200 номерів, в іншому місті - менш, ніж на 150.

Зали ігрових автоматів дозволять розміщувати в готелях від "3 зірок", але з такою ж жорсткою прив'язкою до кількості номерів, а також до їх площі - як мінімум 150 кв. метрів для міст з населенням менше півмільйона людей та 300 кв. метрів - для великих міст.

"Всього передбачається 160 ліцензій для ігрових автоматів, кожна з яких дозволяє встановити по 250 пристроїв, тобто 40 тис. ігрових автоматів по всій Україні. Це приблизно в 5 разів менше, ніж існує сьогодні", - наголошується в статті.

Що стосується букмекерських пунктів, то по всій Україні передбачено відкриття 800 пунктів. Причому 1 ліцензія дозволить відкрити лише 10 таких пунктів. Це можливо лише після отримання загальної ліцензії на букмекерство та онлайн-казино, а їх передбачено всього лише 10. Для порівняння – на даний момент за різними підрахунками в Україні діє від 2 до 4 тис. букмекерських пунктів.

Ще одна ключова особливість законопроекту – повна заборона зовнішньої реклами - організаторам залишено лише право розміщувати вивіски закладів, але з жорсткими обмеженнями. Наприклад, в них заборонено використовувати слова "казино", "ігрові автомати" та "ставки". За порушення цієї норми передбачено чималий штраф у розмірі 2 млн гривень.