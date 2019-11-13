Екс-власник VAB Банку Бахматюк заперечує отримання підозри і змову з екс-заступником голови НБУ Писаруком

Прокуратура і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) штучно долучили до справи VAB Банку екс-першого заступника голови Національного банку Олександра Писарука, оскільки відповідно до закону у НАБУ відсутнє право вести цю справу, а за підсумками його розслідування іншими правоохоронцями воно вже чотири рази закривалося, заявив екс-власник банку Олег Бахматюк, пише "Інтерфакс"

"Я Писарука бачив тільки один раз в його кабінеті. Яка може бути змова Бахматюка з Писаруком, якщо Писарук вивів два моїх банки з ринку", - підкреслив Бахматюк, коментуючи агентству "Інтерфакс-Україна" по телефону версію прокуратури про змову при видачі стабкредиту на 1,2 млрд грн в 2014 році.

Бізнесмен також не зміг припустити, яким чином можна довести таку нібито змову.

"Якимось емпіричним шляхом або шляхом залякування", - припустив він мету проведених НАБУ затримань підозрюваних.

Екс-власник VAB Банку вказав також на те, що у нього прямий конфлікт інтересів з главою НАБУ Артемом Ситником, про що знає генпрокурор Руслан Рябошапка та його перший заступник Віталій Касько, які прийняли рішення про передачу цієї справи НАБУ.

Бахматюк заперечує пред'явлення йому підозри у справі.

"Я вважаю, що ніякої підозри немає. Це як на село до діда прийшли", - зазначив бізнесмен. Він додав, що його ніколи не викликали повісткою до НАБУ.

Раніше в середу НАБУ повідомило, що заочно повідомило про підозру у справі VAB Банку Бахматюка, який зараз перебуває за кордоном, і екс-главу правління цього банку Дениса Мальцева.

"Оскільки місцезнаходження цих осіб поки не встановлено, вручення письмових повідомлень про підозру здійснюється в порядку, визначеному ст.135, 278 КПК України (відправлено поштою та вручено житлово-експлуатаційної організації за місцем реєстрації підозрюваних)", - зазначило НАБУ.

На думку екс-власника банку, повідомлення НАБУ про підозру є реакцією на його лист президенту України Володимиру Зеленському з пропозицією в цілому вирішити питання, поетапно погасивши 8 млрд грн боргів із внесенням гарантійного внеску в 0,5 млрд грн.

"У цьому не зацікавлені ні НАБУ, ні Генпрокуратура. Вони ніколи своїми руками нічого не побудували. Їм треба залити брудом, призначити винного, вивести на площу, зібрати натовп: дивіться - вішаємо! Але через півроку всі подивляться і запитають: навіщо ми це зробили?" - вважає Бахматюк.

Він повідомив, що в ситуації, що склалася буде радитися з юристами про свої дії, а також звертатися до міжнародних інституцій. Екс-власник VAB Банку також висловив надію, що Вищий антикорупційний суд не буде займати політично ангажовану позицію і прислухається до аргументів.

Бахматюк додав, що затриманим з боку банку і пов'язании з ним компаній буде надано правовий супровід і захист.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 11-12 листопада повідомили про підозру Пісарук, члену ради НБУ Миколі Каленському і екс-директору гендепартамента банківського нагляду НБУ Аллі Шульге в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту VAB Банку на 1,2 млрд грн в жовтні 2014 року.

Крім них про підозру було повідомлено ще п'ятьом: екс-голові наглядової ради і екс-заступнику глави правління VAB Банку, а також трьом посадовцям приватних компаній, пов'язаних з власниками банку. Правоохоронці повідомили, що будуть просити обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн грн до 30 млн грн.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", екс-голові наглядової ради VAB Банку, сестрі Бахматюка Наталії Василюк, яка є членом ради директорів групи компаній "Укрлендфармінг" і головою ради директорів Avangardco IPL, повідомлення про підозру також було заочним, так як вона знаходиться за кордоном.

Вищий антикорупційний суд в середу обрав запобіжний захід Каленському у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк 60 днів, а напередодні пізно ввечері взяв під варту Шульгу на 60 днів з альтернативою внесення застави 15 млн грн.

НБУ в листопаді 2014 років через 40 днів після надання стабкредиту визнав ВіЕйБі Банк (VAB банк, Київ) неплатоспроможним, а 20 березня 2015 року вирішила відкликати його банківську ліцензію та ліквідувати.

За даними НБУ, на початок жовтня 2014 року VAB Банк за розміром активів займав 16-е місце (23,97 млрд грн) серед 166 банків, що діяли в країні. Його власник бізнесмен Бахматюк, мажоритарій агрохолдингів "Укрлендфармінг" і "Авангард" неодноразово звертався до Фонду гарантування вкладів фізосіб і НБУ з пропозицією реструктуризувати борги, але Нацбанк відхилив його пропозиції і вимагає негайно стягнути заборгованість за кредитами рефінансування.

Каленський на момент видачі стабкредиту VAB Банку керував головним управлінням НБУ по Києву і області. Раніше в його послужному списку були посади голови Державної митної служби, заступник міністра і держсекретаря Мінфіну, голови Головного контрольно-ревізійного управління України. До призначення членом ради НБУ в квітні 2018 року Каленський був директором центрального сховища НБУ.