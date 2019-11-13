У Інституту садівництва намагаються відняти особливо цінні землі будівельні "наглядачі", - нардеп Дубинський

Так звані "наглядачі" за діяльністю Держгеокадастра та Державної архітектурно-будівельної інспекції брати Олексій і Юрій Горові намагаються заволодіти особливо цінними землями під Києвом.

Про це йдеться у депутатському запиті Олександра Дубинського на ім'я прем'єр-міністра Олексія Гончарука щодо земель дослідного господарства "Новосілки" Інституту садівництва НААН Чабанівської селищної ради Києво-Святошинського району.

"Мені як народному депутату стала відома інформація про судовий розгляд справи про визнання незаконним та скасування державного акта на право постійного користування землею, виданого господарству "Новосілки" Інституту садівництва НААН", - йдеться в документі.

Нардеп зазначив, що суд першої інстанції визнав відсутність майнового права на вказану земельну ділянку. Відповідне рішення Господарського суду Київської області від 31.08. 2019 по справі 911/1579/19 вже прийнято.

Північний апеляційний господарський суд 12 вересня відкрив апеляційне провадження, розгляд скарги призначено на 13 листопада.

"У разі скасування держакту на право користування землею (за матеріалами суду це близько 177 га земель сільськогосподарського призначення) мене як нардепа турбують причини, що призвели до таких наслідків", - підкреслив Дубинський.

"Є підстави вважати, що державний акт скасовується з метою передачі права розпоряджатися земділянками управління Держгеокадастра Київської області. Після цього відповідні рішення будуть прийняті на користь громадян України Олексія і Юрія Горових, Д. Левченка та Олександра Киризлієва", - застеріг нардеп і закликав ретельно розібратися в ситуації.

За твердженням нардепа, брати Горові "дивляться" за ДАБІ з часів Януковича, і зараз спокійно продовжують свою діяльність.

13 листопада Верховна Рада розглядає у першому читанні законопроекти про ринок землі. Першим у порядку денному йде урядовий законопроект "про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Народні депутати подали 10 альтернативних законопроектів.