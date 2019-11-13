Журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка світу-2019

Журнал People назвав ім'я найсексуальнішого чоловіка із нині живих. Ним став американський співак Джон Ледженд, повідомляє "Новое время".

Щорічно журнал People обирає найсексуальнішого чоловіка світу з нині живих. У 2019 почесний титул дістався американському виконавцю, піаністу Джону Ледженду. 40-річний Джон Ледженд є одним з 15 осіб у світі, що має статус EGOT, тобто володар чотирьох головних світових премій Еммі, Греммі, Оскар і Тоні. Він став другим виконавцем, який отримав всі чотири нагороди в досить ранньому віці.

римітно, що свою першу статуетку Греммі виконавець отримав за дебютний альбом Get Lifted. Всього в скарбничці Ледженда 10 головних музичний премій світу.

У травні 2019 року Джон Ледженд разом зі своїм підопічним став тренером-переможцем шоу The Voice у США.

"Я в захваті, але в той же час я трохи наляканий, тому що звання Найсексуальнішого чоловіка світу передбачає певну відповідальність. За мною стежитимуть і обговорюватимуть, щоб зрозуміти чи достатньо я сексуальний, щоб утримувати настільки високий титул. Він дістався мені після Ідріса Альби, це несправедливо і якось неправильно", - поділився Ледженд своїми враженнями журналу.

На своїй офіційній сторінці в Instagram Джон Ледженд навіть пожартував над своїм новим статусом: "У 1995 році Джон точно був би збентежений новиною, що його назвуть найсексуальнішим чоловіком у світі після Ідріса Альби. Чорт! У 2019 він так само збентежений! Але спасибі People за те, що вважаєте мене сексуальним. Приймаю ваш вибір".

Джон Ледженд на обкладинці People. Фото: @People

Джон Ледженд - зразковий сім'янин. Він одружений на моделі і телеведучій Кріссі Тейген. Пара виховує двох дітей - 3,5-річну доньку Луну і 18-місячного сина Майлза.

Джон Ледженд з дружиною.

Титул Найсексуальніший чоловік з нині живих журнал People вручає з 1985 року. Першим володарем титулу став Мел Гібсон, якому на той момент було 29 років.

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Тим часом названі найсексуальніші представники королівських сімей світу.