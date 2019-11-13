Вчені виявили зв'язок між забрудненим повітрям і виникненням раку мозку

Вчені вперше виявили зв'язок між забрудненням повітря і виникненням раку головного мозку. Про це повідомляє "ТһеБабель" з посиланням на The Guardian.

Так, повідомляється, що ультратонкі частинки, які утворюються в результаті спалювання палива, особливо дизельного, потрапляють в організм людини, переносячи канцерогенні хімічні речовини.

За підрахунками вчених, забруднення повітря призводить до додаткового випадку виникнення раку мозку на кожні 100 тис. чоловік.

У ході дослідження Університету МакГіла були проаналізовані медичні карти 1,9 млн дорослих канадців в період з 1991 по 2016 рік. Професор університету Скотт Вайшенталь повідомив, що кореляція між раком мозку і забрудненням виявилася "дивно послідовною", але оскільки це перше дослідження, важливо, щоб інші дослідження підтвердили його.

Дослідження показало, що збільшення забруднення навколишнього середовища на 10 тис. наночастинок на кубічний сантиметр повітря на рік — це приблизна різниця між тихими і заповненими автівками вулицями міста — підвищило ризик розвитку раку мозку більше ніж на 10%.

Рівні забруднення в досліджених містах — Торонто і Монреалі — варіювалися від 6 тис. частинок/куб. см до 97 тис./куб. см. Вайшенталь заявив, що люди, які живуть на території із забрудненням 50 тис. наночастинок/куб. см, мають на 50% більш високий ризик розвитку раку мозку, ніж люди, що живуть з 15 тис./куб. см.

Нагадаємо, раніше вчені знайшли нові ліки від раку за принципом "троянського коня".