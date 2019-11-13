У "Слузі народу" вважають, що корупція Павелка повинна коштувати йому місця голови УАФ і стати приводом для жорсткого покарання

У "Слузі народу" вважають, що корупція Павелка повинна коштувати йому місця голови УАФ і стати приводом для жо

Депутат Верховної Ради України Георгій Мазурашу (фракція "Слуга народу") заявив, що корупційні дії президента Української асоціації футболу (УАФ, раніше Федерація футболу України) Андрія Павелка повинні не лише стати приводом для притягнення його до відповідальності, але й коштувати йому місця голови УАФ.

Про це народний депутат повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Якщо правоохоронці доведуть його провину, зловживання навколо виділення та освоєння бюджетних коштів - за таке треба карати жорстко!" - підкреслив нардеп, нагадавши, що мова йде насамперед про привласнення і розтрату Павелком 1,28 млрд гривень держкоштів, які були виділені на будівництво міні-футбольних полів по всій Україні. Які, до речі, практично так й не були побудовані.

У свою чергу, акцентував Мазурашу, УАФ повинна сприяти притягненню Павелка до відповідальності, а також не допустити його переобрання на нинішній пост – перш за все, у зв'язку з оприлюдненими в ЗМІ фактами його розкішного життя, а також іншими зловживаннями.

Мова йде, по-перше, про політизацію і фактичну узурпації влади в українському футболі - "Павелко поставив на чолі регіональних відділень УАФ "своїх" людей, які представляли політичну силу колишнього Президента України Петра Порошенка, членом якої був він сам".

По-друге, про закупівлю УАФ обладнання для свого дочірнього підприємства – заводу з виробництва штучного покриття для футбольних полів "ФФУ Продакшн" - через офшорні фірми-"прокладки".

Крім цього, підкреслив Мазурашу, Павелко повинен також відповісти за:

діяльність в умовах конфлікту інтересів – "Павелко був не лише у складі команди Порошенка, але й очолював бюджетний комітет Верховної Ради. Це може стати для нього проблемою в контексті явного конфлікту інтересів";

призначення керівництву Асоціації зарплати у розмірі понад 700 тис. гривень, тоді як "регіональні підрозділи УАФ мають близько 50 тис. гривень "на все про все", а рядові "робочі конячки" в самій УАФ мають в районі 10 тис. гривень на місяць".

"Якщо Павелко зловживав, користуючись своїм службовим становищем, він повинен бути жорстко покараний! А УАФ повинна зробити відповідні висновки під час виборів свого голови", - підсумував Мазурашу.